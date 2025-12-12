El PP de Sevilla activa la 'Ruta de los Autónomos' para explicar su plan de apoyo al colectivo en la provincia

Archivo - El secretario general del PP provincial, Agustín Aguilera - PP SEVILLA - Archivo

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha anunciado este viernes que ha puesto en marcha la iniciativa denominada "Ruta de los Autónomos", con la que recorrerá la provincia para explicar directamente al colectivo las medidas del Contrato con los Autónomos impulsado por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. El objetivo, según ha afirmado el secretario general provincial, Agustín Aguilera, es "reducir cargas, eliminar trabas y ofrecer seguridad a quienes trabajan y emprenden".

Según una nota emitida por el partido, Aguilera, acompañado por el vicesecretario de Economía, Hacienda y Empleo del PP de Sevilla, Antonio Ramírez, ha destacado durante la presentación que los autónomos "son el motor real de la economía sevillana" y que la provincia "necesita un modelo que incentive, no que castigue, el esfuerzo de miles de profesionales que levantan la persiana cada día".

El dirigente popular ha defendido que el plan del PP busca "devolver respeto, libertad económica, estabilidad y reglas claras" a los autónomos, y ha subrayado que la Ruta permitirá explicar el contenido del Contrato con los Autónomos "pueblo a pueblo", además de recoger propuestas y necesidades específicas de cada municipio.

Por su parte, Ramírez ha señalado que la Ruta servirá también para "estar a pie de calle, hablar con quienes conocen los problemas de primera mano y trasladarles un modelo que apuesta por facilitar el trabajo de quienes emprenden".

Durante la comparecencia, Aguilera ha detallado las diez cláusulas del Contrato con los Autónomos, que incluyen medidas como la exención del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros, la Tarifa Cero para nuevos autónomos, la reducción a dos declaraciones trimestrales --y a una única declaración para quienes se den de alta por primera vez--, así como la exención de cotizaciones durante un año por la contratación del primer empleado.

El plan contempla también la eliminación de cuotas por bajas por enfermedad grave, facilidades para seguir trabajando tras la edad de jubilación, la compatibilidad entre trabajo autónomo y por cuenta ajena, dos años de exención de cuotas tras maternidad o paternidad, la equiparación de derechos por lactancia y un sistema claro de deducciones por vivienda o vehículo propio.

Aguilera ha defendido que esta iniciativa constituye "una apuesta clara por la economía real, por quienes crean empleo y por quienes sostienen el crecimiento de la provincia", y ha asegurado que el PP seguirá defendiendo "un modelo que premie el esfuerzo, la iniciativa y el emprendimiento".

La Ruta de los Autónomos comenzará en los próximos días y recorrerá distintos municipios, visitando centros empresariales y desarrollando encuentros abiertos e informativos dirigidos a autónomos, pequeños empresarios y emprendedores.