El PP de Sevilla acusa al Gobierno de afronta un nuevo verano "sin cumplir sus compromisos con la AP-4"

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez - PP SEVILLA

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha afirmado que el gobierno de Pedro Sánchez afronta un nuevo verano "sin haber cumplido los compromisos adquiridos para mejorar la AP-4", una de las principales vías de comunicación de Andalucía y que según han criticado, cada año registra "graves problemas de tráfico" durante los desplazamientos hacia la costa gaditana.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha señalado que miles de sevillanos "vuelvan a enfrentarse a retenciones y colapsos en la AP-4" mientras el Ejecutivo central continúa "sin materializar las actuaciones que viene anunciando desde hace años".

De esta manera, Ricardo Sánchez ha indicado que el Ministerio de Transportes anunció la ampliación de capacidad de la autopista mediante la construcción de un tercer carril, así como la remodelación de los enlaces de los municipios sevillanos de Los Palacios y El Cuervo, proyectos que continúan sin traducirse en obras pese a ser "una demanda histórica" de los usuarios de esta vía.

Por ello, el 'popular' ha defendido que los sevillanos "están cansados de estudios, proyectos y anuncios incumplidos" y que lo que necesitan son "máquinas trabajando", además de "soluciones definitivas" en una carretera que soporta cada año mayor volumen de tráfico.

El dirigente popular ha afeado que las medidas provisionales adoptadas por el Ministerio de Transporte "no resuelven el problema de fondo" y vuelven a evidenciar la "falta de planificación" para responder al incremento de tráfico que registra la AP-4 desde la eliminación del peaje.

Asimismo, ha lamentado que tampoco se hayan ejecutado los enlaces previstos en Los Palacios y El Cuervo, unas actuaciones "fundamentales" para mejorar la accesibilidad, descongestionar la vía y reforzar la seguridad vial en todo el corredor entre Sevilla y Cádiz.

En este sentido, el presidente del PP de Sevilla ha exigido un calendario concreto para la licitación y ejecución de estas actuaciones, así como la consignación de los recursos económicos necesarios para garantizar que el tercer carril de la AP-4 y los enlaces pendientes sean una realidad cuanto antes.

Además, Sánchez ha lamentado que el Ejecutivo central continúe "sin ser capaz" de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, una situación que refleja la "falta de estabilidad y de planificación" necesarias para impulsar infraestructuras estratégicas para nuestra provincia.

En este contexto, el presidente popular también ha criticado que el gobierno haya vuelto a dejar fuera a la provincia de Sevilla de las nuevas actuaciones en carreteras anunciadas recientemente por el Ministerio de Transportes. "Resulta incomprensible que una provincia con las necesidades de movilidad y el peso económico de Sevilla vuelva a quedar relegada mientras el Ejecutivo destina inversiones a otros territorios", ha añadido.