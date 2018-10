PP de Sevilla alerta del mal estado de los libros de texto gratuitos que está entregando la Junta de Andalucía

Publicado 12/09/2018 15:14:08 CET

SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha alertado este miércoles del "mal estado" en el que se encuentra los libros de texto gratuitos que está entregando la Junta de Andalucía en la educación obligatoria en la provincia sevillana.

En un comunicado, el vicesecretario del PP de Sevilla, José Luis García, ha lamentado que, "un año más y en muchos casos", las familias sevillanas "tengan que comprar ellos los libros de sus hijos porque la mayoría de los que están entregando son absolutamente inutilizables".

"A los libros le faltan páginas, están pintados, con años de uso y con unas condiciones imposibles para el estudio. Debería ser una vergüenza siquiera entregar estos libros a los alumnos pero, sin embargo, ahí está la Junta entregando recortes de libros para formar a los sevillanos del futuro", advierte.

Indica que, para este curso, la Consejería de Educación establece en la renovación completa de los libros y materiales de los cursos primero y segundo de Educación Primaria, mientras que se llevará a cabo el mantenimiento de los libros y materiales de tercero, cuarto, quinto y sexto de Primaria y primero y tercero de Secundaria.

"Sin embargo, y según hemos comprobado por ejemplo en colegios de Huévar del Aljarafe (Sevilla), no se está llevando a cabo la renovación, el mantenimiento ni la reposición, al menos al cien por cien que le obliga la ley", insiste.

Según García, "las familias no pueden seguir asumiendo lo que la Junta es incapaz de gestionar". "Está obligada a facilitar el material y los libros escolares en condiciones óptimas y, si no es así, tiene que establecer las partidas oportunas para garantizarlo y que no tenga que afectar de nuevo a los bolsillos de los sevillanos", concluye.