PP de Sevilla asegura que la privatización es una "mentira" del PSOE para "tapar su abandono" de los servicios públicos

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha denunciado "el gran bulo que el PSOE está intentando difundir sobre la supuesta privatización de los servicios públicos en Andalucía". La privatización es una "mentira" que el socialismo "repite para intentar tapar su propia etapa de abandono y deterioro de los servicios públicos".

Así, lo ha señalado el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, en un comunicado de la formación donde ha defendido que Andalucía "invierte más que nunca" en sanidad, educación, dependencia, y "eso es algo que se puede comprobar con hechos y datos; no con discursos y falsos relatos".

En materia sanitaria, Andalucía ha pasado de ser la última comunidad en gasto por habitante en 2018 a situarse por encima de la media nacional, ha añadido el dirigente popular. El presupuesto en sanidad ha aumentado de 9.800 millones de euros a más de 16.200 millones en apenas unos años, y la plantilla ha crecido de 100.000 a 130.000 profesionales.

Además, el porcentaje dedicado a conciertos con centros privados es el más bajo desde que existen registros (un 3,4% en 2026), "muy inferior al que tenía el PSOE cuando gobernaba, que superó el 5"%. Así, Ricardo Sánchez ha recordado que a estas cifras se suman las inversiones ejecutadas en la provincia de Sevilla, "mientras el PSOE mantuvo durante años infraestructuras cerradas y sin uso, ha sido el Gobierno de Juanma Moreno el que ha devuelto a los sevillanos servicios públicos esenciales".

Para ello ha esgrimido como "claro ejemplo" el hospital Muñoz Cariñanos, que permaneció cerrado casi dos décadas "por la desidia socialista" y que fue recuperado y puesto nuevamente en funcionamiento por el PP, para la atención sanitaria de los sevillanos. "La diferencia es evidente: ellos abandonaban hospitales y nosotros los abrimos. Esa es la verdad, le pese a quien le pese".

Además, está la construcción de nuevos consultorios en Almadén de la Plata y en Santiponce, la ampliación del Centro de Salud de San Juan de Aznalfarache, la adecuación del consultorio de Castilblanco de los Arroyos, y la ejecución del nuevo Centro de Salud de El Cerro del Águila, cuyas obras comenzaron esta primavera con una inversión superior a los seis millones de euros, ha abundado el presidente provincial.

Asimismo, Ricarso Sánches se ha referido a la modernización del Hospital Virgen del Rocío con la reforma integral del área quirúrgica infantil, la renovación del servicio de urgencias pediátricas, la nueva unidad de salud mental y la nueva central de climatización del Hospital de la Mujer. "A esto se suma la rehabilitación completa del Hospital La Merced de Osuna, con una inversión total que supera los 70 millones de euros".

EDUCACIÓN Y DEPENDENCIA

En materia educativa, el presupuesto con respecto a 2018, ha crecido de 6.300 a 9.330 millones de euros pese a haber 130.000 alumnos menos, destacando en la provincia la puesta en marcha del Centro Integrado de Formación Profesional Javier Imbroda en La Rinconada, la mayor inversión de la Junta de Andalucía en enseñanza en los últimos años y hoy centro de referencia nacional en mantenimiento y construcción de aeronaves.

Por otro lado, la gratuidad del tramo educativo de 0 a 3 años "ya es una realidad en nuestra tierra, un respaldo directo para miles de familias sevillanas que pueden conciliar y acceder a una educación temprana de calidad sin barreras económicas". En este sentido, "la defensa de la educación pública no se hace a base de pancartas, sino de inversión, planificación y resultados. Y eso es lo que estamos haciendo".

En opinión del presidente del PP de Sevilla, "otro ejemplo es dependencia, donde el presupuesto ha pasado de 1.260 millones a 2.610 millones de euros, lo que ha permitido atender a un 47% más de personas que en 2018". Ricardo Sánchez ha afirmado al respecto que "mientras el PSOE se dedica a generar ruido y confrontación, el Gobierno andaluz sigue trabajando para garantizar igualdad de oportunidades, estabilidad económica y servicios públicos fuertes y de calidad".

"Quienes cerraron hospitales, paralizaron obras, abandonaron consultorios y negaron apoyo a las familias son los que hoy pretenden dar lecciones. El PSOE no tiene autoridad moral para hacerlo. Andalucía está mejor porque hoy se gestiona con responsabilidad, honestidad y compromiso con lo público", ha remarcado el máximo responsable de los populares en Sevilla.

Para concluir, Ricardo Sánchez ha explicado que "el PSOE debería pedir perdón a los sevillanos por su abandono, en lugar de intentar engañarlos ahora con discursos falsos".