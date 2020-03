PP Sevilla avisa de "graves problemas de seguridad, vandalismo y botellona" en Las Golondrinas y pide más seguridad

SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla Evelia Rincón ha visitado las barriadas de Las Golondrinas y Gustavo Adolfo Bécquer junto a los vecinos que le han trasladado "los graves problemas de seguridad, vandalismo, consumo de drogas y botellona que están sufriendo".

En un comunicado, el PP detalla que Rincón ha estado reunida con la Asociación de Vecinos Glorieta Olímpica, que engloba las barriadas de Las Golondrinas, Gustavo Adolfo Bécquer y Divina Pastora, así como con la Comunidad General de Propietarios Las Golondrinas.

Así, Rincón ha detallado que "los vecinos se sienten desprotegidos e intranquilos ante el incremento de robos y actos vandálicos en el barrio de Las Golondrinas, dónde cada vez hay más gorrillas en la zona". Además, "también se ha multiplicado el número de personas sin hogar, lo que demuestra el fracaso de Espadas en Asuntos Sociales", según asegura.

La concejal popular ha criticado el "empeoramiento" de la convivencia en estos barrios del Distrito Macarena, que "cada vez se están degradando más porque cada vez hay más inseguridad, así como suciedad".

Indica que, según las últimas estadísticas del Ministerio del Interior del año 2019, "Sevilla es la capital de España en la que más creció la criminalidad". En este sentido, Rincón ha asegurado que en la capital hispalense "la tasa de criminalidad creció en un 6,51 por ciento, muy por encima del crecimiento de grandes capitales como Madrid (3,99%) o Barcelona (2,42%)".

"Esto lo dicen las estadísticas del Ministerio del Interior, no lo dice el PP, esta es la realidad que se está viviendo en la ciudad de Sevilla", recalca.

El PP exige el incremento de los policías locales así como la incorporación de los 400 policías nacionales que "faltan en la ciudad, mejores medidas de coordinación entre ambos cuerpos y la dotación de cámaras de videovigilancia en Sevilla".

Ha indicado que "los vecinos están desesperados y desde 2017 están denunciando la situación y el gobierno municipal del Espadas, como viene siendo habitual, hace caso omiso, no hace nada". "El alcalde del PSOE está más en modo avión que en los problemas reales de la ciudad y de los barrios, que están totalmente abandonados", afirma.

"Los vecinos no tienen por qué soportar diariamente robos, personas durmiendo en los portales, haciendo sus necesidad en la calle, suciedad, malos olores, botellona, problema de ruidos, suciedad, y un sinfín más de problemas", ha señalado la concejal popular.

Ha añadido que "es lamentable que desde 2017, hayan presentado al menos 14 escritos denunciando la situación, pidiendo que se tomen medidas urgentes y que aún no se haya hecho nada, lo que ha provocado que, en lugar de a mejor, se hayan agravado los problemas".

La concejal popular ha destacado que "los vecinos se sienten totalmente indefensos, ya que el barrio cada vez está más insalubre, además del riesgo que supone para los menores, puesto que se ponen a hacer botellona y consumir droga junto al parque infantil".

"Es cansino tener que reiterar las denuncias, que no se haga nada y que, haya ocasiones, en las que la policía no aparezca. Sevilla necesita un alcalde que le dedique las 24 horas a una ciudad y a unos vecinos que merecen mucha atención, muchas medidas y muchas políticas de mejora", ha manifestado Rincón.

Reitera que "el alcalde no puede estar permanentemente subido en un avión mientras los vecinos no pueden pasear tranquilos por sus barrios, no puede estar obsesionado con los viajes internacionales y los eventos y descuidar aspectos tan básicos y fundamentales para los sevillanos como la limpieza o la seguridad".

Además, afirma que los vecinos de las barriadas de las Golondrinas y Gustavo Adolfo Bécquer solicitan que sean instalados contenedores nuevos, ya que se encuentran "obsoletos y deteriorados, que se realicen todas las podas necesarias, ya que lo único que se han realizado son actuaciones de parcheo cuando ha existido alguna urgencia". "Piden que se restaure la pintura del asfalto, de los pasos de cebra y señalizaciones así como mayor presencia de Lipasam, ante los graves problemas de limpieza", concluye.