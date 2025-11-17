PP Sevilla califica de "sin fundamento" las críticas de Muñoz a las cuentas andaluzas y pide que "se dirija a Sánchez"

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha calificado es lunes de "sin fundamento" las críticas realizadas por el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, por los Presupuestos de la Junta de Andalucía 2026.

En una nota remitida por el partido, Sánchez ha pedido a Muñoz que "dirija sus peticiones" al Gobierno central y ha señalado el "castigo y menosprecio constante" del presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, a la ciudad. "Es cuanto menos sonrojante que hable de silencios cuando su gobierno, no sólo no atiende las múltiples cuentas pendientes que tiene con la capital hispalense, sino que, además, ni tan siquiera recibe, contesta ni atiende al propio alcalde de Sevilla por el mero hecho de ser del Partido Popular", ha afirmado.

En esta línea, Sánchez ha querido destacar la labora de la Junta de Andalucía. En referencia a la sanidad, ha indicado que "desde el Partido Popular advirtieron de este problema y pidiendo a quien corresponde, al Estado donde gobierna su partido, un aumento de las plazas MIR que es donde reside el problema".

Por otro lado, ha indicado que la Junta y el Ayuntamiento "están llevado a cabo" una política de vivienda pública "sin precedentes".

En cuanto a otros asuntos, como los avances de las obras del metro, ha insistido que el Gobierno de Juanma Moreno ha situado el proyecto del Metro de Sevilla como "una prioridad estratégica". En esta línea, ha indicado que las obras avanzan en la zona de Pino Montano, punto de partida de la Línea 3 Norte, que conectará con el Prado de San Sebastián y aspira a superar los 13 millones de usuarios al año. Al mismo tiempo, la Junta ha dado a conocer el trazado definitivo de la Línea 3 Sur y ha iniciado los trabajos previos de la futura Línea 2, cuyo estudio de alternativas plantea incluso extender el itinerario hacia el Aljarafe.

También ha destacado la la inversión de la Junta en las cuentas de 2026 destinan para la Línea 3 de Norte del Metro una partida de 196,7 millones de euros; para la explotación de la Línea 1 del Metro de Sevilla se destinan 62,14 millones; el tramo Sur de la Línea 3 del Metro dispone de 2.216.416 millones, el estudio de alternativas de la Línea 2, un total de 383.934 euros y la revisión del Plan de Transporte Metropolitano de Sevilla, 481.085 euros.

En esta línea, el presidente del PP de Sevilla ha subrayado la "infrafinanciación" de 1.522 millones del sistema de financiación del Estado con Andalucía. "Una cantidad con la que sin duda el avance y el progreso de la ciudad sería mucho más rápido, pero Sánchez prefiere seguir favoreciendo a los territorios de sus socios separatistas", ha afirmado.

Sánchez ha pedido a Antonio Muñoz que "exija" al Gobierno central con "la misma vehemencia" con que lo hace a la Junta. En este sentido, le ha exigido que siguen "pendientes" proyectos como la conexión Santa Justa- Aeropuerto, la finalización de las obras del puente del Centenario, el puente que su partido ha utilizado para mordidas; la comisaría de Nervión o la ampliación del museo de Bellas Artes.

"Le pedimos que exija también que atienda las deudas con la provincia: ampliación y mejora de la red de Cercanías; el cierre de la SE-40, de la que aún siguen en obras d tramos y cuatro no tienen ni plazo; las nuevas salidas de la AP-4 y el desdoble de la NH-IV; el tercer carril de la A-49; o las inversiones en materia de agua", ha concluido.