El PP de Sevilla celebra su Intermunicipal 2026 bajo el lema "El futuro de Sevilla empieza en cada municipio"

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez. - PP SEVILLA

UTRERA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Sevilla celebrará este sábado, 19 de septiembre, su intermunicipal 2026 que reunirá en Utrera a alcaldes, concejales, cargos institucionales y militantes de toda la provincia bajo el lema "El futuro de Sevilla empieza en cada municipio".

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la jornada llegará en un momento clave, con la vista puesta en el próximo "gran reto" del partido: las elecciones municipales.

De esta manera, el acto contará con la bienvenida del alcalde de Utrera, Curro Jiménez, y se estructurará en un acto de inauguración y tres mesas de debate. La inauguración, bajo el título "Municipios y Junta de Andalucía: una alianza que transforma", contará con la intervención de la coordinadora de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte del PP Andaluz, Patricia del Pozo; el coordinador de Universidad, Industria, Energía e Innovación del PP Andaluz, Jorge Paradela; y el secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera.

A continuación, la Mesa 1, "Gobernar para transformar: el modelo de éxito del PP en los municipios", estará moderada por el coordinador general del PP de Sevilla, Iván Pestaña, y contará con la participación de los alcaldes de Carmona, Juan Ávila; San Juan de Aznalfarache, María Luisa Moya; El Cuervo, José Manuel Oliva; y Valencina de la Concepción, Ramón Peña.

La Mesa 2, "Mesa de Portavoces Institucionales: Coordinación, Diálogo y Compromiso", estará moderada por el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, y reunirá al secretario general del Grupo Popular en el Senado, Javier Arenas; el portavoz del PPA en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín; el portavoz de la Diputación, Martín Torres; y el eurodiputado Juan Ignacio Zoido.

Por último, la Mesa 3, "Municipios 2027: cercanía, liderazgo y confianza para seguir creciendo", estará moderada por el presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Sevilla, Antonio Enamorado, y contará con el alcalde de Pilas, José Leocadio Ortega; el concejal del Ayuntamiento de Sevilla José Luis García; la concejala del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra Sandra González; y el presidente de NNGG Sevilla, Alejandro García.

La jornada se cerrará con un acto de clausura en el que intervendrán el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez; el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, y el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado.