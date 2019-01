El PP de Sevilla censura la "precariedad" de las trabajadoras de los centros integrales de Atención a la Mujer

Publicado 12/01/2019 15:59:38 CET

SEVILLA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Alcaldía del PP de Sevilla, Beltrán Pérez, ha acusado al alcalde socialista Juan Espadas de "mentir a las sevillanas" tras sus "reiteradas promesas incumplidas" y ha censurado la "precariedad" de las trabajadoras de los centros integrales de atención a la mujer.

Según ha expuesto Pérez a Espadas en un comunicado, esta situación es resultado de "la ineficacia de su gestión en materia de políticas de promoción e igualdad de oportunidades de la mujer y prevención de la violencia de género".

Así, ha lamentado que el alcalde "ha incumplido su promesa" de ampliar el número de centros y las horas de atención "pese a sus promesas durante la campaña electoral". "No se ha ampliado el número de centros integrales de Atención a la Mujer, de manera que no todos los distritos cuentan con su punto, como se prometió", ha aseverado el popular, que ha concretado respecto al número de horas de atención que por la tarde "no existe el servicio".

Sobre la referida "precariedad", que tacha como "preocupante", ha asegurado que las trabajadoras de los centros integrales de Atención a la Mujer están con contratos temporales "pese a que el alcalde socialista prometió todo lo contrario".

Debido a ello, ha considerado que "en lugar de atacar el cambio político en Andalucía, --el alcalde-- debería de reconocer el auténtico engaño de sus políticas de igualdad", dado que, aunque el PSOE "se erige en defensor" de las políticas de protección de la mujer, en Sevilla "son un auténtico fiasco y una mentira". "Los datos que vende Espadas forman parte de la realidad paralela en la que está y en la que él mismo se cree que vivimos el resto de sevillanos", ha ironizado Pérez.

El popular ha recordado que su partido ha planteado medidas para ampliar la prestación de servicios de los centros integrales de atención a la mujer, entre las que ha citado un proceso de apertura de centros para que haya uno en cada distrito, aumentar el contrato de las trabajadoras a jornada completa, con su correspondiente aumento de salario, que estos centros permanezcan abiertos de manera continuada a lo largo de todo el año y "que el cambio de año o ejercicio presupuestario nunca suponga el cierre temporal de los mismos".

"Esto, que fue aprobado en el Pleno, como en tantas ocasiones, el alcalde lo ha ignorado. Le da igual no cumplir con lo que le demanda su propia ciudad representada en el Pleno", ha espetado Pérez, que ha añadido que "no hay precedentes de un alcalde tan pasota e incumplidor" y a quien le ha sugerido "abrazar el mayor y mejor discurso feminista que existe, que es ser leal y no engañar a las sevillanas con falsas promesas".