El PP de Sevilla critica el fallo de las pulseras contra violencia de género: "conocerlo y ocultarlo es irresponsable"

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de La Mujer del PP de Sevilla Partido Popular de Sevilla, Olga Carrión, ha criticado los fallos técnicos en las pulseras antimaltrato y ha afirmado que "si grave es que el sistema falle, conocerlo y ocultarlo es de una irresponsabilidad terrible" dado que ha acusado al Gobierno de España de conocer la situación y "callar" durante meses en los que "miles de mujeres han sido abandonadas a su suerte".

En una nota emitida por el partido, Carrión ha tildado los hechos de "graves" y ha lamentado "la absoluta desprotección de las víctimas". "La situación es de una gravedad extrema, no es un simple fallo", ha apostillado.

Además, ha enmarcado que el Consejo General del Poder Judicial advirtió a la ministra socialista hace dos años del riesgo de cambiar el sistema informático de los dispositivos de vigilancia a los condenados por violencia de género con orden de alejamiento.