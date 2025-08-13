El PP de Sevilla critica que el Puente del Centenario simboliza un Gobierno "centrado en la confrontación"

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha criticado que "el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero ha convertido la gestión de las infraestructuras en Sevilla en un ejemplo de dejadez, improvisación y promesas incumplidas".

Así, el secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, ha señalado en una nota de prensa, que "la obra de ampliación y rehabilitación del Puente del Centenario, iniciada en 2021, acumula casi dos años de retrasos y sólo está ejecutada al 68%. Se suponía que a estas alturas Sevilla tendría ya un carril más para aliviar el tráfico, pero lo único que tenemos son atascos, sobrecostes y excusas".

En este sentido, Agustín Aguilera ha afeado la actitud del ministro de Transportes, Óscar Puente, "más centrado en la polémica y en buscar titulares en redes sociales que en gestionar las infraestructuras estratégicas que necesita la provincia de Sevilla".

"Si el ministro de Transportes, Óscar Puente, estuviera más ocupado en realizar su trabajo y no en confrontar desde las redes sociales, esta obra clave para la movilidad de los sevillanos seguramente ya estaría terminada", ha añadido Aguilera.

Además, el dirigente popular ha recordado que el proyecto del Puente del Centenario aparece citado en la investigación de la Guardia Civil sobre presuntas mordidas vinculadas al exministro José Luis Ábalos y su entorno. "Es inaceptable que una obra clave para Sevilla esté manchada por la sombra de la corrupción socialista mientras se dilata su ejecución".

"El Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho de la política un ejercicio de propaganda permanente, mientras las inversiones reales se eternizan y los sevillanos siguen soportando las consecuencias. El Puente del Centenario es hoy el símbolo del abandono y la incapacidad de este Gobierno", ha subrayado Aguilera.

Por otro lado, el secretario general provincial ha apuntado que "no es un caso aislado. La SE-40 acumula tramos licitados sin un solo avance real y la ampliación de la AP-4 sigue en punto muerto". "Este Gobierno no gestiona, se limita a anunciar. Y Sevilla no puede seguir siendo víctima de su desidia", ha concluido.