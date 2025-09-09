El PP de Sevilla destaca la apuesta de la Junta por la ganadería extensiva como "aliada clave" para prevenir incendios

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha destacado la "firme" apuesta del Gobierno del PP de la Junta de Andalucía por el impulso de la ganadería extensiva, al tiempo que ha subrayado su "papel esencial" tanto en la protección del medio ambiente, como en la prevención de incendios forestales.

En un comunicado, el vicesecretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del PP de Sevilla, Juan Jiménez, ha señalado que, "la gestión sostenible del territorio, a través del pastoreo y el aprovechamiento de los recursos naturales, no solo contribuye a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, sino que también reduce de manera efectiva la acumulación de combustible vegetal, disminuyendo el riesgo de propagación de incendios en épocas de altas temperaturas como ocurre en los meses de verano".

Así, ha explicado que la ganadería extensiva es un sistema de producción que aprovecha los recursos naturales del territorio, como pastos y prados, para alimentar al ganado, "permitiendo que los animales se muevan libremente y tengan contacto con su entorno natural, permitiendo un binomio entre el aprovechamiento de recursos naturales y la sostenibilidad, así como la libertad y el bienestar animal".

"El compromiso del Gobierno de Andalucía con la ganadería extensiva es una muestra clara de que se puede apostar por un modelo de desarrollo rural sostenible, que protege la naturaleza y, al mismo tiempo, genera oportunidades económicas en nuestros pueblos", ha destacado el vicesecretario popular.

Asimismo, el PP ha valorado de manera positiva, también, las medidas de apoyo al sector impulsadas por la administración autonómica que, "facilitan el relevo generacional, la innovación en las explotaciones y la puesta en marcha de programas de ayuda que garantizan la viabilidad de esta actividad tradicional".

"Con este respaldo, la Junta de Andalucía reitera su convicción de que la ganadería extensiva es una herramienta imprescindible en la lucha contra el cambio climático, la fijación de población en el medio rural y la defensa del patrimonio natural andaluz", concluye Jiménez en el comunicado del formación política.