El PP de Sevilla destaca el papel de la mujer en el sector turístico, "líder en igualdad y desarrollo"

Foro de escucha activa a la sociedad sevillana, impulsado por el PP provincial, bajo el marco del ciclo 'Andaluzas que lideran a tu lado', celebrado en el Hotel Colón. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha celebrado un nuevo foro de escucha activa a la sociedad sevillana bajo el marco del ciclo 'Andaluzas que lideran a tu lado', una serie de actividades centradas en la mujer que, en en este caso, ha estado centrado en el sector turístico, "un ámbito en el que el papel de la mujer es además puntero en igualdad y liderazgo femenino".

Bajo este marco, en el foro celebrado en el Hotel Colón Sevilla, se han dado cita referentes femeninos del sector turístico, un campo en el que las mujeres constituyen "la mayor fuerza laboral", concretamente, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), representan un 54% de la actividad laboral del sector, situándose en el 36% en los comités de dirección, apunta la formación política en un comunicado.

"Una jornada muy productiva y enriquecedora en la que hemos tenido la oportunidad de escuchar y conocer las fortalezas y debilidades que presenta el sector"; ello, de la mano de la directora del Hotel Colón Sevilla, Rosana González; Rocío León, directora de la Hacienda La Soledad; Concha de la Fuente, directora de la Venta Antequera; la directora de Espacio Exploraterra, Inma Torres; Rocío Alcázar, directora del Acuario de Sevilla; y la directora de Experiencias Destilería Puerto de Indias, Rocío Gómez.

En este sentido, han participado también Rocío Limón, directora del Hotel Inglaterra; Carmen Núñez, directora comercial del Hotel Only You; y Maite Agudo, consejera delegada del Hotel Bellavista; la directora del Hotel Hilton Sevilla, Rocío Solanes; y Carmen Arjona, directora de Sevilla Covention Bureau.

Durante la charla-coloquio han participado también el coordinador del PP de Andalucía de Turismo y Acción Exterior, Arturo Bernal; el secretario general del PP Andaluz, Antonio Repullo; el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez; el secretario general del PP sevillano, Agustín Aguilera; así como la coordinadora de Turismo en el PP provincial, Carmen Ortiz.

El "rol" de la mujer en la gestión turística ha demostrado ser una "herramienta poderosa" para el desarrollo sostenible e innovador, en la que, además, "cada vez más estudios se dirigen a reafirmar que la empatía, la colaboración y la innovación, así como el compromiso con las comunidades locales son valores esenciales para el futuro del turismo, y el liderazgo femenino contribuye claramente a integrarlos en la cultura organizativa".

El presidente del PP de Sevilla ha subrayado que "apostar por el liderazgo femenino no es sólo una cuestión de justicia social, sino una decisión estratégica para generar un turismo más humano, competitivo e inclusivo". "En Andalucía, existe y defendemos un liderazgo real de la mujer. No es un liderazgo de pancarta o eslóganes sino que es visible y verdadero", ha destacado Ricardo Sánchez.

La visión y experiencia de las participantes ha dejado una serie de conclusiones claras: hay que trabajar en la conectividad en su sentido más amplio, no sólo en lo que refiere a las conexiones de transporte sino en la interrelación directa o indirecta que engloba y aglutina el turismo; la importancia de la sostenibilidad referida al uso de los recursos; el impacto social que genera, con una fuerte aportación e impulso en la generación de empleo directo e indirecto; y el impulso económico, el turismo hace crecer las ciudades, el turismo no sólo genera empleo sino que también genera riqueza.

Así las cosas, ha quedado patente que el turismo es un sector transversal en el que intervienen e interfieren muchos factores. Es un ámbito con una gran capilaridad gracias al que también crecen y progresan otras industrias.

Por su parte, el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha trasladado su "orgullo por contar y por tener en nuestra tierra a mujeres como vosotras, que sin duda sois un ejemplo de liderazgo femenino" En este sentido, ha subrayado que Andalucía cuenta con mujeres que inspiran, que lideran desde la experiencia, la capacidad de decisión y el compromiso con su entorno, y que se han convertido en un auténtico motor de cambio para el presente y el futuro de nuestra tierra.

Durante su intervención, ha destacado el valor del liderazgo femenino real en la toma de decisiones y ha explicado que estos foros permiten escuchar directamente la visión de las mujeres en ámbitos clave. "Un partido como el nuestro necesita saber qué opinan en todos los ámbitos de aplicación", ha afirmado, en el marco de encuentros abiertos en los que "el protagonismo lo tienen aquellas personas que lideran cada día desde su responsabilidad profesional y social".

Repullo ha señalado que este espacio responde a un trabajo sostenido para fortalecer la conexión con la sociedad andaluza a través de la escucha activa, orientada a identificar problemas reales y activar palancas de cambio desde la experiencia de quienes están en primera línea. "Este es el fruto de un trabajo que llevamos haciendo durante muchísimo tiempo", ha afirmado, al tiempo que ha remarcado el compromiso de dar continuidad a estos encuentros con un objetivo claro: "avanzar juntos, porque necesitamos a todas para activar esas palancas de cambio que permitan mejorar la vida de los andaluces y seguir construyendo oportunidades en igualdad".

LIDERAZGO DE LA MUJER EN EL SECTOR

De su lado, el coordinador de Turismo del PP de Andalucía ha puesto el foco en el papel decisivo de la mujer en el mejor año turístico de la comunidad, subrayando que "detrás de cada cifra récord hay miles de mujeres que sostienen, lideran e impulsan el sector". Unos datos que, ha señalado, "se traducen en empleo, cohesión social y generación de oportunidades reales en cada territorio".

En el caso de Sevilla, casi seis millones de turistas eligieron la provincia, con un gasto medio diario que creció un 5%, lo que favoreció que los afiliados al sector rozaran los 70.000 en 2025. "El liderazgo de Andalucía no se entiende sin el talento de las mujeres del sector turístico", ha afirmado poniendo en valor un destino que es sinónimo de seguridad, calidad y oportunidades".

Asimismo, ha defendido que ese liderazgo exige infraestructuras a la altura. "No podemos normalizar las incidencias, los retrasos o el déficit de infraestructuras ferroviarias. La conectividad no puede depender del territorio en el que uno viva. Es una cuestión de igualdad y competitividad que vamos a seguir reivindicando desde el PP", ha concluido.