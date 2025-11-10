PP Sevilla destaca la "responsabilidad de mantener vivo" el recuerdo de las víctimas de ETA entre los jóvenes

Acto de entrega del Galardón Periodístico de la Fundación Jiménez-Becerril al escritor Alfonso Javier Ussía Hornedo en el Ayuntamiento de Sevilla. - PP SEVILLA

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Sevilla, Agustín Aguilera, ha destacado la "responsabilidad de mantener vivo" el recuerdo de las víctimas de ETA entre los más jóvenes por parte de los partidos político. Así tras la entrega del IX galardón periodístico de la Fundación Jiménez-Becerril, que este año ha sido otorgado al periodista y escritor Alfonso Javier Ussía Hornedo.

Según una nota de prensa remitida por el partido, Aguilera ha asegurado que "los tiempos han cambiado, pero no cambia lo que sucedía a diario", en referencia a los más de 850 asesinatos, 2.600 heridos y casi 90 secuestros por parte de la banda terrorista. "Esa es la historia reciente de España, esas son las páginas del horror que ahora pretenden borrar", ha señalado.

En esta línea, el secretario general ha indicado que desde el PP "van a seguir recordando y honrando la memoria de aquellos a los que arrebataron su vida por la sin razón y la barbarie". "Tenemos la obligación moral de educar en la memoria, de contar la verdad y de protegerla frente a quienes pretenden reescribir la historia" ha subrayado.

El periodista y escritor Alfonso Javier Ussía Hornedo ha recibido este lunes el Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril 2025 en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla. La Fundación ha destacado el compromiso durante la carrera de Ussía con "la memoria, la justicia, la dignidad y la verdad".