PP Sevilla exige a Espadas "poner orden y concierto" en la "caótica" gestión del ICAS

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, María del Mar Sánchez Estrella, ha asegurado que la gestión del Instituto para la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), dependiente del Consistorio hispalense, es un "caos", y ha pedido al alcalde, el socialista Juan Espadas, que ponga "orden y concierto".

En un comunicado, Sánchez Estrella ha acusado al concejal delegado de Cultura, al socialista Antonio Muñoz, de realizar una "nefasta gestión como principal responsable de la política cultural" de la ciudad. Así, señala que el "último episodio de este continuo desastre" lo ha representado la "falta de pago de la subvención nominativa del ICAS a la Orquesta Barroca de Sevilla (OBS) que ha obligado a esta prestigiosa orquesta a retrasar la presentación de su temporada 2018-2019".

Desde el PP se subraya que, según la propia orquesta, el Ayuntamiento de Sevilla le adeuda un 25 por ciento del presupuesto de 2017 y todo 2018, además de plantear "dudas" acerca de la financiación que pueda proporcionarle el ICAS para 2019, lo que ha llevado a la OBS a "no poder presentar todavía su programación musical para la presente temporada 2018-2019, un hecho que ellos mismos califican de insólito, dado que estamos ya en noviembre de 2018".

Sánchez Estrella afirma que no les puede "complicar la vida" a las entidades culturales un instituto que se debe encargar precisamente de promover y facilitar el desarrollo de las actividades artísticas. De hecho, indica que los representantes de esta orquesta, que es Premio Nacional de Música en la modalidad de Interpretación, han señalado que "están sufriendo en este momento una verdadera pesadilla en su relación con el ICAS a causa de la tramitación de su subvención nominativa".

"La cultura en Sevilla no puede pasar más tiempo soportando las consecuencias de la inactividad de Muñoz, que no pone orden y concierto en la gestión del ICAS. Las inversiones han ido disminuyendo en los últimos años y, ni siquiera, se aplican, algo que se produce desde que Espadas está en el gobierno", sentencia, defendiendo que en el anterior mandato del PP el ICAS "cumplía con la ley de pago de proveedores y no había retrasos con los agentes culturales de la ciudad".

De hecho, incide en que el propio Muñoz anunció en junio de 2017 que abordaría la reconversión de este instituto por "su mala gestión". "El concejal socialista señaló entonces que, a partir de 2018, se plantearía la reconversión del ICAS en otro instrumento para poder seguir creciendo ante la 'ineficaz configuración actual', que provoca un 'cuello de botella' administrativo, pero no ha hecho nada hasta el momento y los principales perjudicados son las entidades culturales y artísticas de nuestra ciudad", advierte.

Explica que en diciembre de 2017 Muñoz realizó la "adjudicación directa, a favor de un despacho de abogados sevillanos", de la contratación de los Servicios de asesoramiento para la modificación del ICAS, así como la elaboración de un informe de viabilidad para convertir el actual ICAS en un ente local de gestión cultural. "La elaboración de dicho informe le costó al ICAS 21.719,5 euros, pero no ha servido absolutamente para nada, porque no se ha hecho nada", afirma.

En su opinión, "a fecha de hoy, el ICAS sigue exactamente igual y su mala organización, responsabilidad de su mala gestión política, continúa lastrando el desarrollo de la actividad cultural y artística de la ciudad". A este respecto, asevera que, en lo que va de mandato, ya se han realizado reconocimientos de crédito para el pago de 213 facturas atrasadas por un valor total de 1.116.002,02 euros.

Por otro lado, indica que recientemente se ha conocido que el ICAS ha generado hasta 2017 "un remanente de tesorería para gastos generales por un total de 2.883.799,34 euros", un importe que "tendrá que destinarse a la amortización de deuda con los bancos, en lugar de destinarse a lo que estaba previsto, que es a favorecer la vida cultural de la ciudad".

"EL HIGUERÓN, OTRO EJEMPLO"

En este marco, señala que otro "grave ejemplo de la actuación errática" del ICAS bajo la gestión socialista la constituye la "destrucción" del auditorio del Parque del Higuerón Sur, un espacio cultural responsabilidad del ICAS que el gobierno municipal del PP "entregó en perfecto estado de conservación al gobierno socialista en junio de 2015, pero que en la actualidad se encuentra destrozado y sin uso".

Además, apunta que en dos ocasiones ha llevado ya el Partido Popular al Pleno Municipal la "deplorable" situación de este espacio cultural: en mayo de 2016 y en noviembre de 2017.

Detalla que en agosto de 2016 el ICAS dio a conocer que estaba trabajando en un pliego de condiciones para sacar a concurso público el uso del auditorio, de manera que pudiera ser gestionado por una empresa privada, pero "hasta octubre de 2017 no se actuó y fue simplemente para contratar a una empresa que elaborara un plan de viabilidad económica para la explotación de servicios culturales en general y en particular para el Auditorio del Higuerón". "A día de hoy, el Auditorio continúa igual de destrozado y sin uso", concluye.

La concejal afirma que "el problema de la ineficacia" del ICAS se debe fundamentalmente a la "mala gestión política" del PSOE. Considera que es "fundamental trabajar con la suficiente antelación y planificación, así como acabar con su enmarañada burocracia, de la que tanto se quejan los agentes culturales privados de las diversas artes".

Según Sánchez Estrella, "en el ámbito de las actividades culturales y artísticas, se precisa resituar a Sevilla como destino cultural y, en este sentido, es fundamental ejercer un verdadero liderazgo por parte de los responsables municipales que conduzca a la realización de nuevos festivales y eventos culturales en nuestra Ciudad, así como que se contribuya a enriquecer la programación operística del Teatro de la Maestranza".

De este modo, lamenta que se "va camino de acumular cuatro años perdidos en la promoción de la cultura en Sevilla y en garantizar una gestión cultural municipal eficaz".