El PP de Sevilla exige al Gobierno central que "deje de castigar" a Sevilla y ajecute "las infraestructuras necesarias"

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez y el ministro de Transportes, Óscar Puente, mantengan bloqueada la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el Aeropuerto de San Pablo, "una infraestructura estratégica para la ciudad que, además de ser vital para la movilidad y la economía, es una obligación fijada por la normativa europea para el año 2026".

En este sentido, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez ha lamentado que "mientras otras capitales españolas avanzan en sus proyectos y cumplen con los plazos marcados por la Unión Europea, Sevilla vuelve a ser relegada por un Gobierno que acumula retrasos injustificados y que desprecia las necesidades reales de nuestra ciudad". Según ha recordado, el propio Ejecutivo fijó el 15 de marzo de 2025 como fecha límite para presentar las conclusiones del estudio informativo, "y cinco meses después seguimos sin conocer el documento ni ver avances reales sobre el terreno".

Además, Ricardo Sánchez ha subrayado que "ésta no es una obra menor ni un simple compromiso político; es una exigencia europea para los nodos de transporte con gran volumen de pasajeros, y Sevilla cumple sobradamente con los requisitos: más de 13 millones de viajeros anuales en Santa Justa y un aeropuerto que encadena récords de pasajeros".

"Cada mes de retraso supone un perjuicio directo para la competitividad de Sevilla, para su imagen internacional y para el desarrollo de su sector turístico y empresarial". Asimismo, "se sigue con un acceso al aeropuerto que no está a la altura de una capital europea y con una estación que soporta una presión creciente sin alternativas eficaces", ha afirmado.

En este aspecto, ha afeado que el ministro de Transportes "parezca más ocupado en buscar la polémica diaria en redes sociales que en atender los problemas reales de los ciudadanos". "Sevilla no necesita un ministro tuitero, necesita un ministro que gestione, que cumpla la ley y que ejecute las infraestructuras que nuestra ciudad y Europa demandan", ha añadido.

Además, el presidente del PP de Sevilla ha cuestionado el silencio de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Queremos saber dónde está la señora Montero, que siendo sevillana y miembro del núcleo duro del Gobierno prefiere callar antes que defender los intereses de su tierra".

Para finalizar, Ricardo Sánchez ha insistido en que "el Gobierno de Pedro Sánchez debe dejar de maltratar a Sevilla, abandonar las excusas y ponerse a trabajar de inmediato en este proyecto".

"El PSOE demuestra una vez más que su compromiso con nuestra ciudad es inexistente, incumplen la ley, ignoran a Europa y castigan a una ciudad que sí cumple y que merece estar al nivel de las grandes capitales europeas. Sevilla no puede seguir esperando", ha concluido.