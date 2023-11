El PP de Sevilla llama a participar en la concentración en defensa de "la igualdad y la dignidad de los españoles"

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha realizado un llamamiento a todos los sevillanos para que participen en la concentración convocada este domingo 12, a las 12,00 horas, en la Plaza de San Francisco de la capital andaluza. El mandatario del PP provincial, junto al secretario general de la formación, José Ricardo García, ha destacado que "será un día para irradiar una luz de esperanza desde Sevilla a toda España".

"Defenderemos España con ejemplaridad, de forma pacífica y serena, pero con contundencia", asegurado Sánchez en una nota de prensa. Así, ha valorado que España se encuentra en un momento crucial, "un punto en el que nuestro país, nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho necesitan de la unión de

todos los españoles que defienden nuestro orden constitucional para hacer frente a los desmanes de Pedro Sánchez".

"Sánchez ha rebasado todos los límites. Ha cruzado fronteras que jamás

pensamos que en nuestra democracia se podrían cruzar y las consecuencias las

pagarán todos los españoles", ha abundado el presidente del PP. Sobre el acuerdo al que pretende llegar el presidente en funciones para formar

Gobierno, ha afirmado que "arrasa no sólo con los cimientos democráticos y

constitucionalistas de España, sino también con la seguridad jurídica y el Estado de Derecho".

En su opinión, "la afirmación está avalada por las cuatro asociaciones de jueces de España, y con la que están de acuerdo magistrados conservadores y progresistas de manera unánime, para afirmar que ese pacto vulnera la Constitución al poner en jaque la independencia judicial y la separación de poderes".

En este punto, el presidente provincial del PP de Sevilla, ha subrayado que la amnistía supondría también un retroceso económico, "al generar una España de dos velocidades de desarrollo, lastrando la competitividad y generando inestabilidad e incertidumbre", al tiempo que ha añadido que "ceder al chantaje independentista supone además un enorme daño reputacional a nuestro país, de consecuencias imprevisibles".

"La amnistía no es progreso, es retroceso. La amnistía no es convivencia, es conveniencia". "Frente a todo esto, la sociedad ha de estar más unida que nunca. Los ciudadanos han decidido dejar de ser meros espectadores de la funesta situación actual", ha afirmado el dirigente del PP. "Pedro Sánchez ha engañado a todo un país haciendo justo lo contrario a lo que prometió, Por este motivo, ha señalado, saldremos todos juntos a la calle para evidenciar, de manera pacífica que estamos en contra del Gobierno en funciones de Sánchez

porque no nos vamos a resignar y vamos a defender a España, desde la calle y desde las instituciones".

En este sentido, ha animado a todos los sevillanos a "defender la igualdad y la dignidad de todos los españoles el próximo domingo 12, en la Plaza de San Francisco, apelando a que la situación actual "no es cuestión de ningún partido, es una cuestión de principios, de justicia, de igualdad y de convivencia y Sevilla sabrá, como siempre, estar a la altura del momento que vive nuestro país".