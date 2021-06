PP Sevilla pide más seguridad ante el "incremento de robos y actos vandálicos en Cerro-Amate"

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha reclamado este viernes "mayor seguridad ante el incremento de robos y actos vandálicos" en los barrios del distrito Cerro-Amate.

En un comunicado, el concejal del Grupo Popular Jesús Gómez Palacios ha alertado de la "preocupación que sufren muchos vecinos del Distrito Cerro-Amate, ante la proliferación de robos, actos vandálicos y comportamientos incívicos que se viene observando en muchos barrios". "No nos explicamos cómo se han destinado a este distrito únicamente seis de los 62 nuevos agentes de la Policía Local, cuando es el segundo distrito de Sevilla en población, con 90.000 habitantes, y con una problemática de inseguridad ciudadana muy grande", ha manifestado.

En este sentido, el Grupo Popular ha planteado en el Pleno del Distrito Cerro-Amate de 26 de mayo de 2021 la necesidad de adoptar medidas para paliar el "problema de la inseguridad ciudadana en el distrito". Afirma que, en los últimos años, el Pleno de esta Junta Municipal del Distrito (JMD) Cerro-Amate ha sido "testigo de los múltiples problemas en materia de seguridad ciudadana y alteración de la convivencia que sufren los barrios en esta zona, cuestiones que han sido planteadas tanto por los grupos políticos como por las entidades ciudadanas". "En esta ocasión, tenemos que trasladar el malestar de los vecinos de los barrios de Rochelambert, Cerro del Águila y Tres Barrios - Amate", añade.

A este respecto, considera que resulta "muy preocupante la proliferación de robos en el interior de vehículos, rotura de lunas y daños vandálicos también en vehículos que se está produciendo en Rochelambert", además de en la avenida de los Gavilanes y en la plaza que se extiende entre las calles Juan Carvallo y Puerto de Cienfuegos, tal como indica que trasladan los vecinos. "También se han producido recientemente robos en algunos comercios del mismo barrio", ha detallado el edil popular.

En el barrio del Cerro del Águila, por otro lado, explica que se han producido incendios de vehículos "hace escasas semanas, como un camión en la calle Afán de Ribera, ocasionando una grave alarma en el vecindario". Por lo que se refiere a Tres Barrios- Amate, advierte de que los vecinos han trasladado cómo, recientemente, "se han producido roturas de lunas de seis vehículos en la calle Candelilla, en la calle Lebreles ha resultado herido muy grave un hombre tras ser apaleado y, actualmente, se investiga un tiroteo por rencillas familiares en la calle Mirlo.

Por otro lado, manifiesta que los vecinos del entorno de las calles Puerto de Oró y Puerto de Viella están recogiendo firmas desde el 25 de abril de 2021 para protestar contra el ruido y las actividades molestas, provenientes de una vivienda de la calle Puerto de Oró. "Han sido muchas las veces en las que los vecinos han solicitado la presencia de la Policía Local y la Policía Nacional y en varias ocasiones han acudido agentes de estos cuerpos policiales, pero no ha servido de nada porque, tras los correspondientes apercibimientos y anuncio de la imposición de sanciones a los autores de estos actos, han vuelto a incurrir en los mismos", advierte.

Asimismo, añade que los vecinos también se quejan de las "concentraciones de jóvenes que se producen en el murete de la calle Puerto de Viella, que ocasionan molestias por ruidos de noche y de madrugada".

"La situación de todos estos barrios viene a sumarse a los problemas denunciados en los últimos meses por el Grupo Popular y por entidades vecinales, muy similares a los referidos, y que afectan a los barrios de Santa Aurelia, La Plata, Huerta del Águila, Padre Pío, La Negrilla y Hacienda San Antonio, también en el Distrito Cerro-Amate. Según los propios vecinos, se llama a la Policía denunciando dichos problemas, pero la respuesta no se ve o bien porque no aparece o porque no se le da la preferencia que debiera tener", ha destacado Gómez Palacios.

Por ello, el Grupo Popular ha requerido en el Pleno del Distrito Cerro-Amate de 26 de mayo de 2021 que se incremente la presencia de la Policía Local y la coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía para disuadir de la comisión de delitos y actos vandálicos y se corrijan los "comportamientos incívicos que están sufriendo los vecinos".

"A este respecto, el Delegado del Distrito Cerro-Amate, Juan Manuel Flores, reconoció en dicho Pleno que hacen falta más policías locales, pero admitió que, de los últimos 62 nuevos agentes incorporados, únicamente 6 han sido destinados al Distrito Cerro-Amate y que tendríamos que esperar hasta 2022, para que, de los nuevos 100 policías locales que se espera se incorporen, una buena parte se destinen a este distrito", afirma el PP.

Gómez Palacios insiste en que se da la especial circunstancia de que el Distrito Cerro-Amate dispone de una céntrica Comisaría de Policía Local, ubicada entre los barrios de Rochelambert, Juan XXIII y La Plata, pero "esta situación de proximidad física a las instalaciones policiales, no les supone a los vecinos del Distrito ninguna ventaja a la hora de disponer de una mayor presencia policial cuando lo demandan o lo necesitan".

Según el concejal, "ahora nos contestará el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, que las cifras de criminalidad del Ministerio del Interior no reflejan esta situación, pero se calla que la realidad es que muchísimos ciudadanos no presentan denuncias porque están aburridos de no tener respuesta a sus problemas y lo consideran inútil". "Desgraciadamente, para estas cuestiones, el alcalde sanchista Juan Espadas ni está ni quiere estar por lo que, mientras siga sin poner los medios para paliar el problema del vandalismo y la inseguridad ciudadana que se sufre en muchos barrios, tendremos que seguir trasladando las quejas de los vecinos", concluye.