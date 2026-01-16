PP Sevilla valora la "estabilidad" de Andalucía como "motor de progreso" frente a "la falta de rumbo" del Gobierno

Interparlamentaria del PP de Sevilla. - PP SEVILLA

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha destacado la "estabilidad política" de Andalucía como "motor de progreso y buena gestión frente a la falta de rumbo del Gobierno de Pedro Sánchez". Según Sánchez, esta capacidad de planificación y gestión en la comunidad andaluza "es la base de un modelo que funciona y que ofrece certidumbre a los ciudadanos".

Durante la Interparlamentaria del PP de Sevilla, bajo el lema 'Por lo Importante. Por Sevilla', que ha contado con responsables del Gobierno andaluz, diputados, senadores y alcaldes, el dirigente popular ha subrayado que la "estabilidad" de Andalucía ha permitido "aprobar ocho Presupuestos consecutivos en tiempo y forma, traduciéndose en inversiones reales y en más recursos para reforzar los servicios públicos esenciales".

Además, Sánchez ha valorado que, en la actual legislatura, el Parlamento andaluz aprobará alrededor de 30 normativas, "una radiografía clara de la estabilidad institucional y del buen funcionamiento del Gobierno de Andalucía liderado por Juanma Moreno". Un modelo, ha añadido, "basado en la moderación, el diálogo y la gestión eficaz, que permite avanzar y mejorar la vida de los andaluces".

Frente a ello, el presidente del PP de Sevilla ha lamentado la situación de "bloqueo" que atraviesa España por el "desgobierno sanchista", "incapaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado y de sacar adelante las leyes que el país necesita. Esta debilidad parlamentaria y falta de capacidad de gobierno perjudica directamente a los ciudadanos, frena inversiones y genera incertidumbre".

Por su parte, el secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, ha reivindicado la vocación de servicio público del partido y el trabajo coordinado de sus representantes en todos los niveles institucionales. "El PP gobierna desde la cercanía y la escucha activa, ofreciendo respuestas reales a los problemas de los ciudadanos".

Aguilera ha resaltado las prioridades que guían la acción política del partido, como la Sanidad Pública, la Educación, la Universidad, el acceso a la vivienda, las infraestructuras, el apoyo a autónomos y empresas, así como la reducción de la burocracia y la bajada de impuestos. "Gobernar no es imponer una ideología, es ocuparse de lo que realmente importa", ha afirmado, defendiendo un modelo del PP basado en "el mérito, el esfuerzo y la igualdad de oportunidades".

LA DIPUTACIÓN, "EJE DE DEFENSA" DE LA AUTONOMÍA LOCAL

El portavoz y la portavoz adjunta del Grupo Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres y Gloria Guillén, respectivamente, han participado en la mesa 'Fortalezas para gobernar la provincia. Reto posible', donde ha puesto en valor la labor del PP en la Diputación como "eje de defensa" de la autonomía local y de los intereses de los ayuntamientos.

Durante el encuentro se han analizado "los avances logrados gracias a una oposición firme y coordinada, que ha permitido corregir decisiones injustas del gobierno socialista, reforzar la presencia del partido en el territorio y mejorar el acompañamiento y la información a los municipios".

Asimismo, se ha destacado la importancia de la coordinación entre la dirección del partido y el Grupo Popular en la Diputación, el trabajo directo en la provincia mediante visitas territoriales y la necesidad de seguir fortaleciendo estructuras locales, apoyando a los grupos municipales "frente a un PSOE que utiliza la institución como herramienta electoral". Todo ello, con el objetivo de "consolidar la fortaleza del PP en la provincia y sentar las bases para gobernar la Diputación y ponerla al servicio de los sevillanos".

MESA 'SIETE AÑOS TRANSFORMANDO ANDALUCÍA Y SEVILLA'

En la mesa dedicada a los siete años de transformación de Andalucía, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, ha destacado el "giro histórico" en la política de vivienda impulsado por el Gobierno andaluz, con Juanma Moreno al frente. "Desde 2019 se han promovido más de 15.400 viviendas protegidas, cuatro veces más que en las dos últimas legislaturas socialistas, gracias a un modelo basado en el impulso de la VPO, la rehabilitación, la disponibilidad de suelo, la seguridad jurídica frente a la ocupación y la reducción de la burocracia", ha valorado.

En este contexto, ha puesto en valor la Ley de Vivienda de Andalucía, que entrará en vigor a finales de enero y permitirá promover 20.000 nuevas viviendas protegidas en cinco años, frente a una ley estatal "intervencionista e ideologizada incapaz de ofrecer soluciones al que es uno de los principales problemas y retos de nuestra sociedad".

Por su parte, la coordinadora de Cultura y Deporte del PP de Andalucía, Patricia del Pozo, ha resaltado que la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía actualiza y refuerza la protección de los bienes culturales, al tiempo que impulsa su estudio, difusión e investigación para garantizar su transmisión a las futuras generaciones.

Del Pozo ha señalado que "la norma, actualmente en su fase final de tramitación parlamentaria, es fruto de un amplio proceso participativo, incorpora concepciones modernas del patrimonio, refuerza el ámbito arqueológico y etnológico, suma el patrimonio audiovisual y agiliza la gestión, compatibilizando la actividad económica con el máximo respeto a los valores patrimoniales andaluces".

También, ha participado el coordinador de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, quien ha destacado que la Ley de Espacios Productivos para el Fomento de la Industria en Andalucía (LEPA) "es una norma útil y práctica, nacida del consenso, que permitirá modernizar los polígonos industriales andaluces y hacerlos más atractivos para la inversión, reduciendo trabas y agilizando trámites".

Paradela ha subrayado que "la ley da respuesta a déficits históricos en infraestructuras, servicios y energía, al tiempo que impulsa instrumentos clave como los espacios industriales protegidos y los proyectos tractores, reforzando la colaboración entre administraciones y empresas para generar crecimiento económico y empleo estable en los municipios andaluces".

Para cerrar la mesa, el coordinador de Universidad, Investigación e Innovación del PP de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha destacado sobre la Ley Universitaria para Andalucía que "supone la mayor reforma del sistema universitario andaluz en décadas, al ofrecer un marco estable, moderno y alineado con los retos del siglo XXI".

Villamandos ha subrayado que "la norma refuerza el sistema público universitario, amplía derechos del estudiantado, mejora la carrera profesional del personal universitario y garantiza una financiación basada en resultados, consolidando así un modelo universitario más justo, competitivo y conectado con la sociedad andaluza".

Para finalizar, la interparlamentaria del PP de Sevilla, 'Por lo Importante, Por Sevilla', el secretario general del Grupo Popular en el Senado y presidente de honor del PP andaluz, Javier Arenas, ha señalado que "el cambio de Andalucía no es un lema, es una realidad contrastada con hechos".

En este contexto, Arenas ha señalado que "los datos avalan una gestión centrada en el crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora de los servicios públicos, con cifras que reflejan mayor estabilidad, confianza y oportunidades para los andaluces".

"Frente a años de inercia y falta de rumbo, hoy Andalucía, con Juanma Moreno, avanza con políticas eficaces, rigor en la gestión y resultados tangibles que demuestran que otra forma de gobernar es posible y funciona", ha concluido.