El PP de Sevilla valora que la Junta inicie las obras para reparar el firme de la A-364 entre Écija y Marchena

Imagen de recurso de una máquinta de reasfaltado. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha celebrado el inicio de las obras para la reparación del firme de la carretera A-364, que conecta Écija y Marchena, para la que se han activado 936.000 euros. En este sentido, la vicesecretaria de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio del PP de Sevilla, Susana Cayuelas ha explicado que durante los trabajos que iniciaron el pasado viernes y que se prolongarán aproximadamente una semana, se han habilitado pasos alternativos para permitir el tránsito.

En concreto, ha detallado que la reparación de la vía ha arrancado en las proximidades de Écija y consistirá en el fresado a través de una nueva capa de asfalto de cinco centímetros de espesor y el repintado de los tramos sobre los que se actúa La actuación, se enmarca en el Plan Extraordinario de Asfaltado de la Junta de Andalucía, y se realizará a lo largo de 7,2 kilómetros en los tramos definidos entre los puntos kilométricos 2+000 y 6+000 del término municipal de Écija y entre los puntos kilométricos 23+100 y 26+200 del término municipal de Marchena.

La A-364 forma parte de la Red Principal de Carreteras de la Junta de Andalucía, cumpliendo un papel esencial en la articulación de la provincia de Sevilla al enlazar dos vías de alta capacidad: la A-92 en Marchena y la autovía Sur (A-4), en Écija. Además, con un porcentaje aproximado de vehículos pesados del 30%, canaliza un tráfico cercano a los 2.300 vehículos diarios, lo que pone de maifiesto la importancia de las actuaciones destinadas a conservar su firme y mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios.

"La actuación del Gobierno de Juanma Moreno sobre la A-364 refleja así la importancia de incorporar la conservación de las carreteras a las prioridades de inversión pública, especialmente en vías que desempeñan un papel relevante en la conexión entre municipios y en la vertebración territorial de la provincia de Sevilla", ha añadido la dirigente del PP.