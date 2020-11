El PP de Valencina (Sevilla) acusa al alcalde de "abandono sistemático" de los polígonos industriales

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA), 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Valencina de la Concepción (Sevilla) ha denunciado este martes "el abandono sistemático" al que el Ayuntamiento, gobernado por el socialista Antonio Manuel Suárez, tiene sometidos a los siete polígonos industriales del municipio, poniendo como ejemplo el polígono Navisur, "que el alcalde ha convertido en vertedero".

En una visita efectuada a los polígonos industriales, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, Ramón Peña, ha lamentado que, tras la reciente denuncia sobre la existencia de "vertederos ilegales" en el municipio, ha podido comprobar "el lamentable estado en el que se encuentran los polígonos industriales".

"La imagen de dejadez de los polígonos industriales y del vertedero situado en Navisur es el reflejo de lo que está haciendo el equipo de gobierno actualmente por las empresas que radican en Valencina y qué tan mal lo están pasando por causa de la pandemia del Covid-19, y es que el ayuntamiento ha abandonado al tejido empresarial a su suerte", ha aseverado.

"No logramos entender cómo con siete miembros del equipo de gobierno que se encuentran liberados y que le cuestan al municipio cada año más de 170.000 euros, son incapaces de gestionar absolutamente nada y ya no decir aquellas políticas que tienen que ver con el fomento y el desarrollo del tejido productivo del municipio" ha afirmado el portavoz popular.

En ese sentido, Ramón Peña ha podido conocer de primera mano el "malestar de los empresarios", quienes han trasladado al PP "la situación extrema en la que se encuentran y la absoluta falta de apoyo por parte del gobierno municipal que solo aparece por sus polígonos industriales para recaudar impuestos".

El portavoz popular ha lamentado "los reiterados incumplimientos de los gobiernos socialistas y del actual alcalde, Antonio Manuel Suarez Sánchez, con los polígonos industriales a pesar de que mandato tras mandato se han dedicado a prometer una oficina de desarrollo empresarial y un vivero de empresas que a día de hoy siguen guardados en un cajón".

"Desde el PP reclamamos a este gobierno municipal que, por el bien de Valencina de la Concepción, se eche a un lado y deje gobernar al partido que ganó las pasadas elecciones municipales, un partido con vocación de un gobierno para todos en el que nadie se sienta excluido y en el que el desarrollo empresarial sea una de las prioridades dado que las mismas son la mejor de las políticas sociales".

Recordemos que después de que las elecciones municipales de 2019 arrojasen en Valencina un empate a 1.580 votos entre las candidaturas del PP y del PSOE y los populares se alzasen con el acta de concejal en liza al caer a su favor la moneda lanzada al aire para resolver la situación, --consiguiendo así seis ediles frente a cinco del PSOE--, el candidato popular Ramón Peña no accedió finalmente al poder al apoyar la edil de Cs y la concejal de Adelante la candidatura a la reelección del socialista Antonio Manuel Suárez.

Por último, Ramón Peña puso de manifiesto que "Valencina de la Concepción no puede soportar ni un minuto más la parálisis y la incompetencia a la que la tienen sometida, cuando nuestro municipio es el tercer pueblo por renta per cápita de Andalucía. Hay algo que lleva mucho tiempo sin funcionar y que está lastrando a nuestro municipio, que no es otra que el tripartito que perdió las elecciones"