Premios de La Bienal de Flamenco de Sevilla: estos son los artistas y obras distinguidas con el tradicional Giraldillo

Angie Moreno, en el centro, con ocasión del fallo del jurado de la Bienal de Flamenco - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla reconoce a Sandra Carrasco, Olga Pericet, José Fermín Fernández, Alejandro Hurtado y al espectáculo 'Babel. Torre viva', de David Coria como algunos de los nombres y propuestas más destacados de esta edición. El jurado de los Premios Giraldillo ha distinguido a Sandra Carrasco en la categoría de cante, a Olga Pericet en la de baile, a José Fermín Fernández y Alejandro Hurtado, ex aequo, en el apartado de toque, y a Canito y Raúl Rodríguez con el Giraldillo a la música instrumental.

El jurado ha valorado en la cantaora Sandra Carrasco "su recreación de la tradición, haciendo del cante un patrimonio vivo", una decisión que el jurado ha fundamentado también en "su aportación creativa en lo musical y escénico", informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.

En lo que al baile se refiere, el reconocimiento ha recaído en Olga Pericet, "por su recital íntimo y depurado realizado desde la madurez, la precisión y la riqueza rítmica y expresiva", a juicio del jurado. El Giraldillo al toque ha distinguido a José Fermín Fernández y a Alejandro Hurtado, en ambos casos, "por ofrecer un itinerario por la guitarra flamenca de concierto desde sus pilares hasta el desarrollo estético actual"; mientras que el de música instrumental reconoce a Canito y Raúl Rodríguez "por la concepción global y rica de lo instrumental en el flamenco, y sus posibilidades de diálogo artístico".

Entre los reconocimientos de esta edición se encuentra también el Giraldillo al mejor espectáculo, que el jurado ha concedido a 'Babel. Torre viva', de David Coria, por "su coherencia narrativa y su propuesta coreográfica que interpelan directamente al espectador".

Junto a estas cinco categorías, el jurado ha decidido conceder el 'Giraldillo revelación' a Lucía La Bronce, "por su calidad y versatilidad interpretativa, así como por un desarrollo personal que invita a pensar en futuras creaciones", y el 'Giraldillo al momento mágico' a Esperanza Fernández, José Valencia y Duquende, "por la monumental seguiriya a tres voces que interpretaron en el espectáculo 'A Canela y Clavo', celebrado en conmemoración del 600 aniversario de la entrada del pueblo gitano en la península ibérica".

Asimismo, el Giraldillo del jurado al cante ha sido para Carmen Linares, "por su maestría cantaora, su trayectoria profesional y su papel como enlace vivo del cante tradicional y referente para las nuevas generaciones"; el Giraldillo del jurado al baile a Isabel Bayón, "por su singularidad artística, su dominio del lenguaje flamenco en diálogo con el cante, su conexión emocional y la preservación del legado histórico de la escuela sevillana del baile"; y el Giraldillo del jurado de la guitarra a Cañizares, "por conectar los universos sonoros de la guitarra flamenca con el mundo sinfónico y crear nuevos lenguajes musicales".

Los Premios Giraldillo recuperan así, en esta XXIV edición, su función de señalar aquellas propuestas, artistas y momentos que han destacado dentro de la programación de la Bienal. El jurado ha puesto el foco en la calidad, la singularidad y la capacidad de abrir nuevas vías en el flamenco, atendiendo a las diferentes formas de creación que conviven en la muestra.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha manifestado que "recuperar los Premios Giraldillo era una deuda pendiente con este acontecimiento y con los propios artistas. Con esta decisión, volvemos a situar a Sevilla como el gran altavoz del flamenco, reconociendo el talento como se merece y dando a la Bienal el peso y el prestigio que nunca debió perder".

"Con este paso terminamos de redondear una edición estratégica para la Bienal, dejando claro que no solo buscamos ofrecer grandes espectáculos, sino consolidar un modelo que premia la maestría y hace ciudad", ha añadido Moreno.

Por su parte, el director de la Bienal, Luis Ybarra, ha destacado que "después de dos ediciones otorgando un único Giraldillo de honor, en el que se ha distinguido toda una carrera, entendíamos que era el momento de recuperar uno de los galardones más importantes del flamenco, que ha marcado carreras y generado algunos de los grandes debates dentro del género desde los años 80 en adelante".

"Creemos que esta es la mejor forma de darle entidad y altura. Se ha hecho una selección con expertos de diferentes materias y generaciones, del mundo de la prensa, la investigación, las artes escénicas, músicos profesionales, etc., con la idea de abarcar las distintas miradas que requiere una programación de las características de la Bienal", ha abundado al respecto el director del certamen flamenco.

El jurado ha estdo integrado por José Manuel Gamboa, Eusebia López, Juan Garrido, Marta Carrasco, Rocío Coral, Cristina Cruces, Fran Pérez, Francisco Bernier, Manuel Macías, Paco Escobar y Francisco Cuadrado, profesionales procedentes de ámbitos como la crítica y el periodismo, la investigación, las artes escénicas y la interpretación musical. Una composición que reúne distintas miradas sobre una programación que, por su amplitud y diversidad, abarca diferentes formas de entender, crear y vivir el flamenco.