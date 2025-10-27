Los Premios Generación del 27 protagonizan las novedades literarias de la Diputación para la Feria del Libro de Sevilla

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla participa con un stand propio en la Feria del Libro de Sevila (Felise) 2025. El Servicio de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura de la institución provincial ha presentado 18 novedades literarias para esta edición.

Según una nota de prensa remitida por la institución provincial, entre las novedades destacan las dos obras ganadoras del Premio de Poesía Generación del 27 y del Premio de Poesía Joven Generación del 27, que convoca el Ateneo de Sevilla y en el que la Diputación presta su colaboración.

Se trata de 'La rosa cúbica', en el que José A. Ramírez Lozano explora un universo de ciudades ficticias que simbolizan "un concepto o paradoja relativos a la memoria, el olvido, la fragilidad o el tiempo" y 'Plano de una ciudad', de Víctor Ruiz Polanco, que despliega la idea de una metrópolis cualquiera, que materializa "las múltiples fuerzas que atraviesan la sociedad y el sujeto modernos, con sus contradictorios ritmos y discursos institucionalizados".

Además, se presentan los dos nuevos ejemplares de la Colección 'Arte Hispalense'. Son los números 129 y 130, que se titulan respectivamente 'El escultor Agustín Sánchez -Cid y Agüeros (1886-1955)', de Francisco Javier Monclova González, y 'José Rico Cejudo. Artista de la cultura popular andaluza (1864-1939)' de Gerardo Pérez Calero.

También tienen presencia en esta Feria del Libro de Sevilla varias publicaciones que han obtenido premios en los concursos de monografías que convoca la Diputación: 'Los Saavedra y el condado de Castellar: un linaje nobiliario en la Sevilla de los siglos XV y XVI', de Francisco Javier García Domíngez, Premio Archivo Hispalense 2023 ex aequo en la sección de Historia; 'Triana entre la época andalusí y bajomedieval cristiana.Estudio de un arrabal', de Damiana Pitzalis, Premio Archivo Hispalense 2023 ex aequo en la sección de Historia.

En la lista están incluidos 'La vida cotidiana de la agricultura ecológica. Sostenibilidad y poder entre los pequeños ganaderos de la Sierra Morena de Sevilla', de Ernesto Mártinez Fernández, Premio Archivo Hispalense 2022, en la sección de Ciencias Sociales; 'Negociar la Justicia. Prácticas extrajudiciales de resolución de conflictos en la Sevilla del siglo XVII', de Antuanett Garibeh Louze, Premio Archivo Hispalense 2023 en la sección de Ciencias Sociales; 'Cristóbal Aguilar Barea Cristóbal. 'Testimonio y revelación', de Jesús Rubio Jiménez, Accésit en la sección de Arte del Concurso de monografías Archivo Hipalense 2023, y 'Prosa de vega y marismas', de Salvador Fernández Álvarez, con ilustraciones de A. Martínez de Leon. Edición de A. Santos Morillo.

Así como las siguientes coediciones con la Universidad de Sevilla: 'Milenario del Reino de Sevilla (1023-2023)', de Manuel García Fernández y Emilio González Ferrín (coordinadores); 'La vocación del arte. Reseñas, reflexiones y otros textos críticos', de Juan Bosco Díaz-Urmeneta Muñoz, edición de Alberto Marina López y María José Pérez Jiménez, y 'Sobre Isaiah Berlín', de Juan Bosco Díaz-Urmeneta Muñoz, edición de Pablo Badillo O Farrell.

Por último, dentro de la Colección 'Libros de Artistas': 'A la vista. Obras de la colección de arte contemporáneo de la Diputación de Sevilla'; 'Aventureras gráficas. Natacha Bustos, María Medem, Ana Penyas, Laura Pérez y Nuria Tamarit'; 'La vida es bella. Dibujos, pinturas y escritos de Bella Moreno'; 'Reflejos de Doñana en Sevilla. Artistas por la dehesa de Doñana' y 'Estando ya mi casa sosegada. Gerardo Delgado'.

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha subrayado la colaboración constante con la Feria del Libro y ha destacado el "interés manifestado por los lectores durante la primera parte del evento". "Viene a sumarse al demostrado en la recientemente celebrada Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, donde nuestras ventas editoriales han sobrepasado las de la edición anterior", ha reseñado el responsable.