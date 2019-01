Presidente de mayoristas de pescado niega que pidiera a Mercasevilla una beca de estudios para su hija

Publicado 21/01/2019 16:01:20 CET

Antonio Vela, presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado de Mercasevilla, ha negado este lunes, en su declaración como acusado en el juicio que celebra la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial contra el ex director general de la lonja Fernando Mellet y otros 13 acusados en la causa por el denominado delito societario, que solicitara una beca o ayuda a los estudios para su hija, Carmen Vela, también encausada en este procedimiento.

Vela, que se enfrenta a cuatro años de prisión, ha asegurado que no hizo ninguna gestión para que la dirección de Mercasevilla concediera una beca a su hija, algo que conoció posteriormente. La Fundación Mercasevilla concedió 16.412,12 euros a la hija de Vela "bajo el concepto de pago de una supuesta beca con un importe de 24.000 euros", que la acusada "sabía que no existía" y que no fue comunicada a los citados órganos, según el Ministerio Público.

Según la Fiscalía, Mellet, "durante el ejercicio de las funciones de su cargo, y sin perjuicio de la comisión de otros hechos", realizó diversos "actos de disposición concreta de fondos, no amparados en causa justa alguna, que responden a un ánimo de liberalidad, y que han causado un perjuicio económico a Mercasevilla" de 449.164,74 euros.

"Decidió de común acuerdo" con Antonio Vela "abonar una serie de cantidades" a la Asociación de Mayoristas de Pescado "que no estaban justificados ni obedecían a obligación alguna de la empresa". Así, ordenó en los años 2007 y 2008 el pago de 76.000 euros a dicha asociación, de los que 32.645 euros "fueron destinados a pagar parte del importe de la compra por la asociación de 1.000 palets para contener bultos de pescado".

Algunos de estos pagos fueron en concepto de los proyectos de traslado del mercado a Majaravique, que fueron abonados posteriormente por Sacma, según declaró Mellet. A preguntas del fiscal Juan Enrique Egocheaga y su defensa, ejercida por el abogado Joaquín Moeckel, Vela ha confirmado lo declarado por Mellet y es que los pagos a los asociación en concepto del proyecto de traslado del mercado a Majaravique, realizado por la ingeniera Prae, "están totalmente justificados" y fueron abonados por Sacma posteriormente.

Los proyectos fueron entregados a Mercasevilla y de haberse consumado el traslado hubiesen servido a la dirección general de la lonja, por lo que Vela ha descartado "ningún ánimo de ilegalidad ni de liberalidad", pues hubo contraprestación a esos pagos.

Con respecto a los palets, Vela, según han informado a Europa Press fuentes del caso, ha recordado que la autoridad veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla, en virtud de la entonces vigente normativa higiénica-sanitaria, obligaba a no transportar el pescado en palets de madera.

Ha negado que existiera un acuerdo previo con Mercasevilla para la compra de los palets, pues, incluso, de entrada la dirección general se negó a pagarlos. Por ello, la Asociación de Mayoristas de Pescado compró los palets. Entonces, solicitó una subvención a la Junta para tal fin y después, cuando la dirección general analizó la obligación de compra de ese material para el mercado, asumió la diferencia y pagó los palets.



HERMES CONSULTING

Antes de Vela ha sido el turno de Francisco José González García y Francisco Limón Romero --para los que la Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel--, quienes eran "concuñados" y administradores de Hermes Consulting, empresa que contrató Mellet en 2005 para la obtención "financiación de organismos públicos --Dirección General de Trabajo-- y/o privados" para llevar a cabo expedientes de regulación de empleo (ERE), "a cambio del abono del cinco por ciento del coste total de la prima que garantice las rentas que se pacten en el ERE", según el Ministerio Público.

Mellet "ordenó al departamento de contabilidad que abonara a la empresa" un total de 63.800 euros mediante la presentación de dos facturas "en las que falsamente se facturaban servicios inexistentes no realizados", además, en enero de 2006 se le abonó 6.000 euros a esta empresa en concepto de anticipo por dicho contrato, según el Ministerio Público.

Según Francisco González, Mellet no conoció el fin que Hermes iba a dar a los 6.000 euros del adelanto, pues nunca se lo trasladó. La consultoría ya fue contratada por Mercasevilla para obtener subvenciones para el ERE de 2003, y firmó un contrato con la lonja en diciembre de 2005 para llevar a cabo una segunda fase de ese ERE en 2007.

González, que también trabajó como "comercial de Vitalia --mediadora en el caso ERE-- para captar clientes", ha desligado de la acción de Hermes a quien era su "concuñado", afirmando que la estructura "era yo" y la oficina "un despacho en mi casa".

Hermes se constituyó en el año 2000 "para ser la competencia de Vitalia pero finalmente se dedicó a buscar subvenciones para expedientes de regulación de empleo", lo que haría para Mercasevilla en 2003 y 2007.

"Habíamos culminado con éxito las gestiones para el ERE de 2003 y en una recepción el Teatro Lope de Vega que ofreció Mercasevilla, Mellet y el entonces subdirector Daniel Ponce me trasladaron la necesidad de llevar a cabo una segunda fase", ha relatado González.

Entonces se firmó el contrato de diciembre de 2005, por el que se concedió 6.000 euros en concepto de anticipo a González. "La primera actuación era desbloquear las relaciones entre Mercasevilla, los sindicatos y el comité de empresa", para lo que se llevaron a cabo "innumerables" reuniones con todos y posteriormente con la Delegación Provincial de Empleo y la Dirección General de Trabajo, entre otras, con el ex director general Francisco Javier Guerrero.

González ha explicado que los 6.000 euros los utilizó para desbloquear una situación generada por un expediente de regulación en Cash Lepe. Rafael Domínguez, presidente del comité de empresa de Mercasevilla y representante de CCOO en Cash Lepe, le trasladó a González que no firmaría ningún ERE si no arreglaba un desfase de 6.000 euros registrado en el expediente de esta empresa, en la que ya había ofrecido sus servicios Hermes Consulting.

El uso del dinero anticipado por Mercasevilla a Hermes se usó para pagar ese desfase de Cash Lepe, aunque no se lo dijo a Mellet, aunque "la solución" a la situación de la lonja sí se la trasladó, y era arreglar desbloquear la de Cash Lepe. "Tan simple, necesitaba ese dinero para empezar a trabajar en lo ordenado por Mercasevilla", ha manifestado González ante la pregunta del fiscal de cómo justificó ante Mellet la petición del anticipo.

González ha negado que hicieran un informe para Mercasevilla, sino "dos folios" con la hoja de ruta de las actuaciones a llevar a cabo. Las condiciones del contrato de Hermes de 2005 fue fueron mejores que las de 2003 porque existía "más complejidad" en esta segunda fase del ERE, pues las partes no estaban de acuerdo en llevarlo a cabo.

Como declaró Mellet, Mercasevilla decidió resolver el contrato y "no pagar" lo acordado, 63.000 euros aproximadamente, lo que motivó una demanda por Hermes Consulting por 30.000 euros. "No tuvimos más remedio que demandar. Cuando la lonja se entera, me llaman para una reunión --en febrero de 2008 con Ponce, Mellet y González-- tensa donde hubo puñetazos en la mesa y palabras malsonantes. Ponce me dijo que se querellaría contra mí", ha explicado el acusado.

"No estaban contento con el trabajo de Hermes y deciden no pagar. A los pocos días me llama Ponce para intentar alcanzar una solución", según González, que ha añadido que se acordó el pago de dos facturas, por "exigencia de Mellet", de 28.800 euros (De los 30.000 euros reclamados más IVA menos el anticipo de 6.000 euros) y de 35.000 euros por los trabajos realizados. De esa segunda reunión, en la que también participó Limón, no informó a su abogado, según el acusado.