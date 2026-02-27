Los presidentes de la Diputación, del Betis y del Sevilla apelan a la deportividad y el respeto entre aficiones

Foto institucional de los presidente del Real Betis, Ángel Haro, de la Diputación, Javier Fernández, y del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, en Las Setas, previa al derbi que se disputa el domingo 1 de marzo en La Cartuja. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

"Poner en valor la importancia de que el fútbol sea un espacio de encuentro para la ciudadanía". Así se han manifestado los presidentes de la Diputación, Javier Fernández; del Real Betis Balompié, Ángel Haro, y del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, durante el encuentro institucional que los tres han mantenido este viernes y en el que han apelado "a la deportividad y el respeto" entre aficiones en el derbi que tendrá lugar este domingo.

"En Sevilla hay tres acontecimientos capaces de contener el latido de la cotidianidad urbanita y de movilizar a la ciudadanía y uno de ellos es este derbi de los equipos hispalenses. Una oportunidad preciosa para compartir la vivencia con la familia o entre amigos, de disfrutar del espectáculo del campo y de nuestras calles. Una oportunidad para que, de verdad, el derbi sea una celebración", ha dicho Javier Fernández, tal como destaca la Diputación en una nota de prensa.

Fernández, que ha trasladado a ambos presidentes los mejores deseos de toda la provincia para el domingo, ha mencionado también el valor del fútbol "como ejemplo desde el campo y desde la grada para los niños y niñas que practican este deporte en las escuelas deportivas y los clubes de los municipios sevillanos, que deben encontrar en sus referentes de Betis y Sevilla un modelo donde prevalezca el juego limpio, el esfuerzo y el trabajo en equipo además de los valores de respeto y nobleza deportiva".