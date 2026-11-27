Pleno ordinario en el Ayuntamiento para la aprobación inicial del presupuesto - AYTO.DE LORA DEL RÍO

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) ha aprobado inicialmente en la sesión plenaria ordinaria de este jueves el Presupuesto General del Consistorio para 2027, con una cuantía económica de ingresos y de gastos que ronda los 24'7 millones de euros (con un balance positivo de 80,64 euros), lo que supone un incremento de casi 4,3 millones de euros con respecto a las cuentas del de 2026 (+21%).

El documento económico, presentado por el concejal delegado de Hacienda, José Manuel Arancón, ha salido adelante con el voto afirmativo del Grupo municipal del PP, y el rechazo de PSOE e IU, tal como informa el Consistorio en una nota de prensa.

Según el delegado de Hacienda, el equipo de gobierno "tiene la responsabilidad de gestionar el dinero público, priozando unos proyectos e iniciativas sobre otros, con el objetivo de rentabilizar las cuantías economicas que disponen, siempre queriendo mejorar la calidad de vidad de los vecinos".

En cuanto a ingresos, destacan los l1,3 millones de transferencias corrientes de otras administraciones, y los 6,2 millones de IBI y Vehículos. Respecto a los gastos, destacan los 10,7 millones del Capítulo 1 (Personal, 44%), los 10,3 millones del Capítulo 2 (Gastos Corrientes, 42%) y las Inversiones Reales, que ascienden a 2,8 millones de euros.

Referente a las inversiones, destacan los más de 2 millones del PFEA, los 250.000 euros de reposición de redes de abastecimiento, los 180.000 euros de obras menores, 70.000 euros de asfaltado, y 70.000 euros en el plan de fomento de aparcamientos seguro.

En cuanto a áreas municipales, llama la atención los gastos de 2,5 millones en Aguas de Lora; Bienestar Social y Mayores, con 3,7 millones de euros; 2,1 millones de euros en PFEA; un millón de euros en Deportes, 1,6 millones en Educación; 848 euros en Limpieza Viaria; 674.000 euros en Mantenimiento Urbano; 678.000 euros en Parques y Jardines; y 427.000 euros en Cultura.

Asimismo, en este pleno ordinario ha presentado su renuncia al acta de concejal de Izquierda Unida, Miguel Ángel Rosa, por circunstancias laborales.