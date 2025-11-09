La primera edición del Concurso Hípico de Saltos Ciudad de Sevilla reúne a casi 370 caballos en pista

La infanta Elena ha asistido a la primera edición del Concurso Hípico de Saltos Ciudad de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del Concurso Hípico de Saltos Ciudad de Sevilla, promovido por el Ayuntamiento de Sevilla y organizado por el Real Club Pineda, sede de este evento que nace con vocación de continuidad, ha reunido casi 370 caballos en pista, con 257 ejemplares admitidos en el CSN4* y 105 en el noveno Campeonato de España de Veteranos, celebrado simultáneamente.

Según ha emitido el Consistorio local en un mensaje difundido a los medios, el objetivo de esta cita es "fomentar el deporte de la hípica y acercarlo a la ciudad", motivo por el que el Real Club Pineda ha abierto sus puertas "a todos los aficionados", con acceso gratuito durante todo el fin de semana, en el marco de una iniciativa que ha contado con "una gran acogida de público, consolidándose como una nueva referencia en el calendario deportivo sevillano".

En concreto, en el Gran Premio Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla (1.45), la victoria ha sido para Francisco Román Cantillana con "Garou de Blondel". En la prueba de 1.30, Jaime Astolfi López se impuso con "Foyal de la Chenee", mientras que Alejandro Alonso Buzo logró el triunfo en 1.20 con "Single Lady de Sauco".

Tras la celebración del Gran Premio Ayuntamiento de Sevilla, el "más destacado" del certamen, se ha rendido homenaje al jinete Luis Astolfi, "muy vinculado al club", en un acto abierto por el gerente del IMD, Ricardo Villena, que ha contado con la presencia de la Infanta Elena.

Tras "el éxito" de esta primera edición, la Administración local ha trasladado al Real Club Pineda su interés en comenzar a trabajar en la segunda edición del Concurso Hípico de Saltos Ciudad de Sevilla, con el objetivo de "seguir impulsando el deporte ecuestre y su vinculación con la ciudad".