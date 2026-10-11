A prisión por asaltar un bar de Los Palacios (Sevilla) para robar una botella de Larios y una máquina tragaperras

Archivo - Detalle de la fachada principal de la Audiencia Provincial de Sevilla. (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido condenado a dos años de prisión por lanzar una arqueta de hierro contra la ventana de un bar del municipio sevillano de Los Palacios en aras de hacerse con una botella de un litro de Larios y la recaudación de la máquina tragaperras, entre otras actuaciones llevadas a cabo con el objetivo de "obtener un beneficio ilícito".

Así consta en sentencia, consultada por Europa Press, sobre un caso fue juzgado hace unas semanas por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Los hechos se remontan al día 1 de octubre de 2022, cuando el investigado "con la intención de obtener un ilícito beneficio" acudió a un establecimiento situado en la Plaza de Andalucía de Los Palacios y "empleando un objeto contundente, trató de abrir la cancela corredera de una ventana del bar", si bien no llegó a conseguirlo.

Tras fallar en su intento, se dirigió con la misma intención a otro negocio de la Avenida de Cádiz de la misma localidad, lanzando "una arqueta de hierro hacia uno de los cristales de la ventana lateral del bar".

Esta vez consiguió adentrarse en el interior de este bar para, después, registrar el establecimiento, forzar la máquina tragaperras para hacerse con la recaudación e incluso llegar a sustraer una botella de un litro de Larios, tal y como ahonda el Ministerio Público.

Es más, este hombre volvió a repetir esta actuación en la madrugada del día siguiente, sobre las 5,50 horas del 2 de octubre, esta vez forzando el establecimiento de una tienda de calzados.

Una vez en el interior, "el acusado sustrajo la caja registradora, que contenía unas pocas monedas, y la documentación de las ventas". Cabe remarcar, según consta en el referido escrito, que en el momento de los hechos este hombre presentaba "dependencia de larga evolución a sustancias estupefacientes", sin que conste, no obstante, "que afectase a su capacidad volitiva e intelectiva".

El investigado mostró conformidad con los hechos narrados y con las penas solicitadas por la Fiscalía. En consecuencia y tras considerar la defensa que no era necesaria la continuación del juicio, se dictó sentencia 'in voce'.

El hombre, así las cosas, ha sido condenado a dos años de prisión por un delito de robo con fuerza, con atenuante de drogadicción y dilaciones indebidas, teniendo en cuenta que este caso comenzó en 2022.