Prisión provisional para el detenido por encadenar a su novia de 18 años en un piso de Las Vegas de Sevilla

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Prisión provisional para el hombre detenido por la Policía Nacional en el interior de un piso de las Vegas, en el barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla, la tarde de este pasado viernes, por mantener encerrada y encadenada a una joven de 18 años con la que mantenía una relación sentimental.

Según ha adelantado Diario de Sevilla y han confirmado fuentes policiales consultadas por Europa Press, la víctima aprovechó un descuido de su agresor para pedir ayuda por una ventana, hecho que alertó a los vecinos, que llamaron a la Policía.

Ante el aviso, los agentes desplegaron un dispositivo que acabó con la liberación de la joven y cuatro personas detenidas, una de ellas es el novio, siendo el resto presuntos encubridores o colaboradores necesarios, que han quedado en libertad.

De esta manera, la joven permanecía en una habitación de un domicilio bajo llave y no se le permitía salir, hasta el extremo de llegar a estar atada con una cadena, y presentaba también signos evidentes de desnutrición.

Por su parte, al principal detenido se le han imputado los delitos de detención ilegal y constan sobre él antecedentes previos por distintos delitos, algunos de ellos violentos. Los hechos han ocurrido en la calle Rojo y Negro, en la barriada de Martínez Montañés, conocida popularmente como Las Vegas.