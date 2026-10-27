El profesor de la Pablo de Olavide de Sevilla Juan Blanco López, premiado por la Federación de Mujeres Progresistas

El profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) Juan Blanco López. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) Juan Blanco López ha sido galardonado con el Premio Mujeres Progresistas 2026 en la categoría 'Hombre Progresista'.

Blanco López es doctor en Desigualdades e Intervención Social y profesor de la UPO de Sevilla. Desde finales de los años noventa está vinculado al movimiento de hombres por la igualdad, promoviendo la implicación activa de los hombres en la construcción de una sociedad "más justa e igualitaria", según ha concretado la institución académica en una nota.

Su tesis doctoral 'Hombres. La masculinidad como factor de riesgo: una etnografía de la invisibilidad', obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado de su universidad. Su trayectoria académica e investigadora se centra en las masculinidades, los cuidados, las relaciones de género y la incorporación de la perspectiva de igualdad en la intervención social.

Ha impulsado asignaturas obligatorias sobre género e igualdad en los grados de Educación Social y Trabajo Social, fue miembro fundador del Aula de Género de la UPO y actualmente dirige el título de Experto en Sexología Aplicada a la Intervención Social y Educativa. Sus publicaciones abordan, entre otros temas, los hombres y el feminismo, la custodia compartida y la represión de la disidencia sexual durante el franquismo y la Transición.

Entre 2006 y 2016 dirigió la Residencia Universitaria Flora Tristán, en el Polígono Sur de Sevilla, donde promovió un modelo de universidad "comprometida con su entorno y con la transformación social desde una perspectiva de género". Esta labor fue reconocida con el Premio Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer.

Con este galardón, la Federación de Mujeres Progresistas (FMP) ha reconocido su compromiso con la igualdad y su contribución a "cuestionar los modelos tradicionales de masculinidad". Su trayectoria "pone en valor la importancia de implicar a los hombres en la corresponsabilidad, la prevención de las desigualdades y la construcción de relaciones basadas en el respeto y la igualdad".

En concreto, el acto de entrega de la vigésimoséptimo edición de estos Premios se celebrará el próximo viernes, 13 de noviembre, a las 18,00 horas, en Escuela Julián Besteiro --calle de Azcona 53 de Madrid--, un "encuentro de referencia en España para el reconocimiento de mujeres, hombres e instituciones comprometidos con la igualdad".

La gala será presidida por Yolanda Besteiro de la Fuente, presidenta de la FMP, con la intervención inicial de la ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la vicepresidenta general de la UGT, Lola Navarro Giménez.