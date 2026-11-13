Un profesor de la US participará en un panel sobre las consecuencias del calor extremo en la COP31

COP 31 - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El profesor de Psicobiología de la Universidad de Sevilla Francisco Manuel Ocaña Campos intervendrá el próximo 18 de noviembre como ponente en la 31 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebrará del 9 al 20 de noviembre en Antalya (Turquía).

En concreto, participará en un panel internacional dedicado a analizar las consecuencias del calor extremo sobre la salud, las desigualdades sociales y la adaptación de las ciudades al cambio climático.

El encuentro, titulado 'Extreme Heat, Social Inequalities and Health: Building Inclusive and Climate-Resilient Cities - The Climacare Approach', está organizado por Gebze Technical University (Turquía) en colaboración con el consorcio Climacare.

Así, participará en la programación de la Zona Azul de la COP31, el espacio acreditado de Naciones Unidas donde se desarrollan las negociaciones internacionales sobre el clima.

La sesión se celebrará a las 12,00 horas, coincidiendo con la jornada temática dedicada al desarrollo humano, social y la igualdad de género. Reunirá a investigadores y representantes de administraciones locales de diferentes países para debatir cómo integrar la evidencia científica en las políticas de adaptación climática.

La intervención del investigador de la Universidad de Sevilla se centrará en una dimensión del cambio climático que está adquiriendo una importancia creciente: las consecuencias de las temperaturas extremas sobre el funcionamiento cerebral, las capacidades cognitivas y el bienestar psicológico.

La participación en la COP31 se enmarca en el proyecto CLIMACARE, una iniciativa de investigación e innovación financiada por Horizonte Europa con un presupuesto cercano a los diez millones de euros y una duración de cuatro años, hasta 2030.