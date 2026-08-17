La programación cultural de Alcalá (Sevilla) vuelve con Noctaíra al Castillo con una semana de teatro, humor y aventuras

El delegado de Cultura de Alcalá de Guadaíra, Cristopher Rivas - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

La programación de Noctaíra continuará esta semana con una nueva propuesta cultural recuperando el entorno del Castillo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) como escenario para disfrutar de las noches de verano con teatro, humor y actividades para todos los públicos.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la programación arrancará el martes 18 de agosto a las 22,00 horas con la ruta teatralizada Buscando a Oz, una propuesta que invita al público a adentrarse en una aventura llena de personajes, historias y sorpresas. La actividad tendrá como punto de encuentro el Parque del Dragón.

Del mismo modo, el miércoles 19 de agosto Noctaíra trasladará su escenario al Castillo donde a las 22,00 horas tendrá lugar una representación teatral para público adulto dedicada a la obra de los hermanos Álvarez Quintero, cita en la que el teatro y el humor permitirá al público "disfrutar de una propuesta especialmente pensada para las noches de verano".

Con esta programación, Noctaíra vuelve al Castillo, y continúa consolidándose como una de las propuestas culturales de referencia durante el verano, ofreciendo actividades al aire libre que combinan patrimonio, teatro y entretenimiento. La programación continuará durante los próximos días con nuevas actividades y propuestas culturales.