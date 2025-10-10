La programación infantil de la Feria del Libro de Sevilla plantea un viaje para conocer que leer es "soñar en voz alta"

Archivo - Niños y adolescentes buscan libros de literatura infantil y juvenil en una Feria del Libro. - FERIA DEL LIBRO DE MÁLAGA - Archivo

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Sevilla de 2025 cuenta con una programación infantil que, bajo el lema 'Literatura de Altura Creciente', propone un viaje para descubrir que leer es "una forma de crecer, de imaginar, de soñar en voz alta". De este modo, escritoras e ilustradores de reconocido prestigio nacional e internacional compartirán con el público infantil su "manera única de entender la creación", con talleres, bebecuentos, sesiones de narración oral y hasta un programa de radio en directo.

Entre las voces que harán volar la imaginación de los más pequeños, se encuentran la narradora y escritora Margarita del Mazo, maestra de la palabra viva; Concha Pasamar, autora integral que combina palabra e imagen en obras premiadas como 'Cuando mamá llevaba trenzas' o 'Hora de soñar', informa en la organización en un comunicado.

Asimismo, estarán presentes la ilustradora María Pascual de la Torre, reconocida por su sensibilidad visual y sonora; el ilustrador italiano Andrea Antinori, Premio Internacional de Ilustración BCBF-Fundación SM; la Compañía Planas y Ardila que deleitará al público de 3 años y el Colectivo Escénico Légolas, que desde hace más de tres décadas transforma los cuentos en puro juego teatral.

Junto a ellos, otras creadoras como Susanna Isern, Gema Sirvent, Cristina Peregrina, Raquel Díaz Reguera y María Asuero completan una programación que tiende puentes entre la literatura, la ilustración, la emoción y la educación.

LEER, JUGAR, SOÑAR Y CRECER

Los talleres de 'Literatura de Altura Creciente' son "una invitación a crear, a descubrir y a dejarse llevar por la fantasía". Una amplia variedad que incluye talleres de ilustración en familia (en el espacio Érase y con inscripción previa en el mismo espacio), el programa infantil de radio en abierto 'Menudo Castillo', actividades 'Fan de Libros', espectáculos de narración oral para púbico familiar, presentaciones contadas y espectáculos de cuentos para bebés.