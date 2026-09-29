La programación del Teatro Alameda de Sevilla refuerza su apuesta por la infancia y la juventud

Archivo - Imagen de archivo de actuación en el Teatro Alameda. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha desvelado la programación del Teatro Alameda para la temporada 2026/2027, una propuesta que mantendrá la especialización del espacio en las artes escénicas para la infancia y la juventud y que incorpora teatro, danza, música, circo, clown y títeres, junto a actividades formativas, festivales y propuestas destinadas al público adulto.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la nueva temporada se estructurará en torno a tres grandes líneas de público: infantil y familiar, juvenil y Área Alameda, esta última vinculada a propuestas culturales destinadas al público adulto. A ello se sumará la colaboración con agentes culturales locales, centros educativos y entidades del sector, así como la participación del teatro en el Circuito Estatal de Assitej.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha señalado que el Teatro Alameda tiene una identidad "muy definida dentro de la oferta cultural de Sevilla" y desempeña un "papel fundamental para acercar las artes escénicas a niños y jóvenes". "Apostar por este espacio significa también contribuir a formar los públicos culturales del presente y del futuro, facilitando que el contacto con el teatro, la danza, el circo o la música comience desde edades tempranas", ha añadido.

Asimismo, Moreno ha destacado que la programación combinará compañías andaluzas con propuestas procedentes de distintos puntos de España, que prestará atención a diferentes lenguajes escénicos y que abordará asuntos "capaces de generar reflexión y diálogo entre los jóvenes y sus familias".

Además, esta temporada se desarrollará la 36ª edición del ciclo 'El Teatro y la Escuela', del 12 de octubre de 2026 al 3 de abril de 2027, dirigido a niños de entre 3 y 12 años, contará con 15 compañías profesionales y 61 representaciones, de las que 46 serán funciones escolares y 15 familiares.

De este modo, la temporada se inaugurará el 12 de octubre con Operetta, de la compañía catalana Cor de Teatre, una propuesta que combina ópera, teatro, música a capela y humor para acercar al público familiar algunas de las arias, oberturas y coros más conocidos del repertorio operístico.

PROGRAMACIÓN ALAMEDA

El ciclo continuará con propuestas como Jaleo, el grito de Lorca, de Lapso Producciones; Scrooge y los fantasmas, de Khea Ziater; Cateura, de Alas Circo Teatro; Memorias de trapo, de Lamona Danza; Nallar, de Inspira Teatre; Fantasmas de guerra, de La Baldufa; La Trastienda, de La Gata Japonesa; Farö, de La Maquiné; Únicos, de Da.Te Danza; Hilos en el aire, de Sinespacio Teatro; Calorcalor, de Guayominí Producciones; Croma, una historia dibujada, de L'Horta Teatre; Alboroto, de Truca Circus; y Lumiero, de La Menuda.

Igualmente, cuatro de los espectáculos de este ciclo forman parte del Circuito Estatal de Assitej, además de que la selección ha incorporado producciones reconocidas en diferentes certámenes de artes escénicas como Nallar, Premio Fetén 2026 al Mejor Espectáculo para la Primera Infancia; Únicos, Premio Fetén 2026 al Mejor Espectáculo de Danza; y Lumiero, Premio Fetén 2026 a la Mejor Escenotecnia.

Por otro lado, la segunda gran línea de la temporada será la X edición de #TEATReVES - ciclo 'Los Jóvenes y el Teatro', que se desarrollará del 28 de octubre de 2026 al 17 de marzo de 2027 y estará dirigido especialmente a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.

El programa contará con ocho compañías y 21 representaciones, entre 17 funciones escolares y cuatro funciones de tarde. La programación abordará cuestiones cercanas a las inquietudes de los jóvenes, como la identidad, la diversidad, el acoso escolar, el futuro del mundo rural, la vulnerabilidad, la digitalización o la relación de las nuevas generaciones con el legado cultural.

Entre las propuestas se encuentran 'Generación Z. Surfeando la herencia', de Roseta Plasencia; 'Invisible', adaptación de la novela de Eloy Moreno realizada por La Joven; 'Yo nací en un surco de judías', de Almealera y premio Fetén 2026 al Mejor Espectáculo; 'Novelas ejemplares: La española inglesa' y 'Las dos doncellas', de Factoría Teatro; 'Lope Exprés', de Lamaraña Teatro; 'Refugi', de Manolo Alcántara y premio TAC 2026 al Mejor Espectáculo; '27 sin Lorca', de Gabriel Aragú; y 'La Serie Clopen', de Pistacatro y Centro Dramático Galego.

Al hilo, Moreno ha explicado que quieren que los jóvenes "encuentren en el Alameda un espacio propio y que las artes escénicas puedan servir también para plantear preguntas sobre cuestiones que forman parte de su realidad", a la vez que ha subrayado que "la cultura tiene una importante capacidad para generar conversación, desarrollar una mirada crítica y favorecer el encuentro entre generaciones".

EL CENTENARIO DE LA GENERACIÓN DEL 27

La programación de esta temporada se sumará a la conmemoración del Centenario de la Generación del 27, estableciendo conexiones entre este legado cultural y las nuevas generaciones de espectadores. Esta línea estará presente en espectáculos como 'Jaleo, el grito de Lorca'; 'Hilos en el aire', centrado en la figura de la poeta y Sinsombrero Concha Méndez; 'Calorcalor', inspirado en Federico García Lorca; y '27 sin Lorca', una propuesta flamenca que recupera la memoria de creadoras de aquella generación como Concha Méndez y Ernestina de Champourcín.

La actividad del Alameda se extenderá más allá de la exhibición de espectáculos, ya que del 29 al 31 de enero de 2027 se celebrará un Seminario de Formación de Artes Escénicas y Educación, dirigido a docentes, educadores, artistas y agentes culturales y concebido como un espacio de reflexión sobre las herramientas artísticas aplicadas a los procesos educativos.

Así como regresará la 34ª Muestra de Teatro Escolar, que permitirá compartir las experiencias desarrolladas por centros educativos sevillanos en el ámbito de las artes escénicas, mientras que la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla (ESAD) presentará algunos de los montajes realizados por su alumnado durante el curso.

A estas propuestas se sumará el XX Certamen CREA SVQ Joven, la iniciativa Jóvenes Programadores del Festival de Cine Europeo y otras actividades dirigidas específicamente a este segmento de público.

'ÁREA ALAMEDA'

No obstante, la temporada ampliará su alcance mediante 'Área Alameda', que permitirá incorporar al espacio propuestas dirigidas a público adulto y conectarlo con algunos de los principales acontecimientos culturales de la ciudad.

Dentro de esta línea, el teatro participa durante estas semanas en la 24ª Bienal de Flamenco de Sevilla y posteriormente acogerá actividades vinculadas al cine, el concierto del 25 aniversario de Contradanza, el Festival de Cine Europeo de Sevilla, la Gala Pecca y el proyecto Circo de Sur a Sur. Ya en 2027 llegarán la XV edición del Festival Sevilla Swing y el XX Festival Circada.

La programación se completará con citas consolidadas como la 34 Gala Mágica, el 9 de enero de 2027, y la 47 Feria Internacional del Títere de Sevilla, que se desarrollará del 2 al 23 de mayo y volverá a extender sus actividades desde el Teatro Alameda a diferentes espacios de la ciudad.

En adición, el Teatro mantendrá una política de precios accesibles especialmente orientada a "facilitar el acceso de familias, escolares y jóvenes a las artes escénicas". En la programación infantil, las funciones escolares tendrán un precio de 5 euros, con acceso gratuito para docentes, mientras que las funciones familiares costarán 8 euros para adultos y 5 euros para niños.

Por su parte, la programación juvenil establece un precio de 6 euros para las funciones escolares, también con gratuidad para docentes, y de 10 euros para adultos y 6 euros para jóvenes en las funciones familiares. A ello se suma un 20% de descuento para grupos de al menos cinco personas y mayores de 65 años.