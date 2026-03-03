La provincia de Sevilla refuerza su posicionamiento internacional en la ITB de Berlín

El ministro de Turismo y el vicepresidente de Prodetur, en el stand de Andalucía en la ITB de Berlín. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, participa desde este martes, 3 de marzo, y hasta el día 5, en la ITB (Internationale Tourismus-Börse) de Berlín, considerada una de las ferias profesionales de turismo más relevantes del calendario internacional y la plataforma líder del sector en Europa.

La provincia está presente en el espacio expositivo del turismo andaluz, en el recinto Messe Berlín, donde desarrolla una intensa agenda de reuniones profesionales orientadas a reforzar la comercialización del destino y a consolidar su posicionamiento en mercados prioritarios, destaca en una nota de prensa.

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha visitado el stand, donde la institución provincial dispone de una mesa de trabajo para la celebración de encuentros 'B2B' con operadores turísticos, agencias de viaje y otros agentes estratégicos del sector.

Coincidiendo con la jornada de inauguración de la feria, ha mantenido, asimismo, un encuentro con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. Asimismo, Rodríguez Hans ha subrayado que la presencia de la provincia en la ITB "es una apuesta estratégica para conectar con los principales mercados emisores europeos, especialmente el alemán, clave para nuestro destino".

Además, Hans ha destacado que este foro les permite "afianzar relaciones comerciales, detectar nuevas tendencias del sector y generar oportunidades de negocio que contribuyan a un turismo más competitivo y sostenible en nuestro territorio". La participación en la ITB se enmarca en el conjunto de acciones de promoción exterior que Prodetur desarrolla para incrementar la visibilidad internacional de la provincia y favorecer la colaboración público-privada en la captación de flujos turísticos de calidad.

Según datos de la organización, la edición de 2025 de la ITB de Berín reunió a 5.800 empresas procedentes de 170 países y fue visitada por más de 100.000 profesionales, consolidándose como uno de los mayores espacios mundiales para los negocios, la innovación y el networking turístico.

ALEMANIA, MERCADO PRIORITARIO

Alemania se sitúa como el sexto mercado emisor internacional para la provincia de Sevilla, con 102.534 viajeros alojados en establecimientos hoteleros en 2025, lo que representa el 4,9% del total de turistas extranjeros recibidos, según los datos de ocupación hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos datos confirman el peso específico del mercado alemán dentro de la estructura de la demanda internacional del destino y refuerzan la importancia de mantener una presencia activa en foros profesionales como la ITB de Berlín, principal punto de encuentro del sector turístico europeo.

A nivel nacional, Alemania continúa siendo uno de los principales emisores para España, con más de 12 millones de turistas y un gasto medio por persona de 1.317 euros, lo que lo convierte en un mercado estratégico por volumen, capacidad de gasto y estabilidad de la demanda.