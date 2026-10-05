Proyecto liderado por la Universidad de Sevilla asocia el temperamento infantil con la ansiedad materna durante pandemia

Imagen de estrés materno. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto internacional, liderado por la investigadora de la Universidad de Sevilla (US) y del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) Emma Motrico, ha asociado los síntomas de estrés postraumático materno provocado por la pandemia y una mayor afectividad negativa en el temperamento infantil.

Este es el resultado del análisis de la investigadora Marina Picchi Suárez que reclutó una muestra de 934 díadas madre-bebé durante la pandemia de Covid-19 y realiza un seguimiento del desarrollo infantil hasta aproximadamente los dos años, según ha precisado la institución académica en una nota.

Los datos se han dado a conocer en las jornadas científicas 'Impacto de la salud mental materna en el desarrollo infantil. Resultados del estudio internacional: Mamás durante el COVID-19' celebradas en el IBiS.

El estudio ha tenido como objetivo comprender de qué manera las experiencias maternas durante el embarazo y el posparto pueden relacionarse con el desarrollo de sus hijos. Para ello, identifica posibles factores de riesgo y protección que contribuyan a mejorar la atención a la salud mental maternoinfantil, especialmente en contextos de crisis.

Por otra parte, la investigadora colaboradora del Ibima Plataforma Bionand Helena Bermejo Pérez encuentra que el diagnóstico materno de Covid-19 no se asocia "significativamente" con el neurodesarrollo infantil. En cambio, la ansiedad materna sí muestra asociaciones con el desarrollo cognitivo y socioemocional.

La relación entre lactancia materna y neurodesarrollo infantil también forma parte de la investigación. La investigadora colaboradora de la Universidad Jaume I de Castellón, Laura Andreu Pejó, estudia esta cuestión y obtiene resultados preliminares que sugieren que mantener la lactancia materna podría favorecer distintas áreas del desarrollo. No obstante, estos hallazgos requieren estudios adicionales para su confirmación.

En contexto, la investigación se ha desarrollado en colaboración con instituciones de España y Portugal, en el equipo investigador participa también la profesora de la Universidad de Sevilla (US), Sara Domínguez-Salas, junto con investigadoras de otras instituciones españolas y portuguesas, y ha contado con la financiación de la Fundación Alicia Koplowitz.