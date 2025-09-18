Una psicóloga de la cárcel de Morón (Sevilla) denuncia que un interno se realizó "tocamientos" durante una entrevista

Archivo - Cárcel de Morón de la Frontera. Imagen de archivo. - CSIF - Archivo

MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

Una psicóloga del Centro Penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera (Sevilla), ha denunciado en la tarde de este martes, 17 de septiembre, que, durante una entrevista, un interno "adoptó una conducta inapropiada" realizándose tocamientos en la zona genital y "comprometiendo el normal desarrollo de la intervención terapéutica".

Así lo ha confirmado la Central Independiente y de Funcionarios (CSIF) en una nota en la que ha catalogado el incidente de "agresión de carácter sexual", al tiempo que ha asegurado que el centro contabiliza "hasta 10 incidentes graves o muy graves catalogados de agresión sexual en lo que va de año".

En este sentido, el sindicato ha lamentado "la falta de respuestas adecuadas y eficaces ante la escalada de este tipo de agresiones en las prisiones" y ha pedido la "la conducción inmediata del interno" a otro establecimiento "más adecuado".

De momento, la causa ha pasado a disposición judicial y está siendo investigada.