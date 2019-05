PSOE acusa a Beltrán Pérez de "burlar la normativa y hacer trampas" con el mitin:"No está a la altura ni como oposición"

Publicado 09/05/2019 16:57:02 CET

SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la campaña socialista para la Alcaldía de Sevilla, Myriam Díaz, ha acusado al candidato del PP y actual portavoz municipal de esta formación, Beltrán Pérez de "jugar a la desesperada, haciendo trampas y burlando la normativa y los consensos", después de que haya anunciado que realizará el mitin de inicio de campaña electoral dentro del recinto de la Feria de Sevilla, concretamente en su caseta, lo que supone "romper la tradición y el espíritu de la ordenanza municipal".

"El PSOE, desde luego, no va empañar la Feria ni va a dañar su imagen generando un foco de confrontación en un espacio diseñado para la convivencia, ni va a forzar la normativa municipal abriendo un precedente que puede hacerle mucho daño en el futuro a la Feria de Abril", afirma Díaz en un comunicado, donde advierte de que esta acción deja a Pérez "sin altura ni siquiera para ejercer como líder de la oposición".

La portavoz de campaña, además, ha advertido al PP de que es "la primera vez que un partido organiza un mitin político en el interior de la Feria de Abril". "Da igual que estemos en campaña o no, todos los partidos hemos respetado siempre que la Feria no es espacio de actos políticos o mítines. Para eso hay otros sitios. Sentar este precedente daña gravemente la Feria", sentencia.

En su opinión, Pérez quiere una Feria "llena de mítines políticos, repartos de publicidad electoral, carteles pegados en las casetas". "Quiere una Feria en la que, según dice, cada uno puede hacer lo que quiera en su caseta sin importarle lo que diga la ordenanza, las normas o la ética", ha apuntado Díaz.

La también concejal socialista ha señalado que, tras esa decisión, sólo parece haber una "jugada a la desesperada por llamar la atención" y advierte de que deja al portavoz del PP "sin altura ni siquiera para ejercer como líder de la oposición".

"Un dirigente de un gran partido que presume de burlar las normas, que está dispuesto a poner su interés particular por encima del interés general, que busca confrontación incluso en la Feria de Sevilla, a quien no le importan ni los consensos ni las tradiciones de la ciudad, es un dirigente que simplemente no está a la altura ni siquiera de ejercer como líder de la oposición", concluye.

Por último, Díaz ha lamentado que, en una "salida desesperada", el candidato del PP haya recurrido al "victimismo o al 'y tú más'". "Nadie persigue a Pérez, sino que él sólo se ha metido en un callejón sin salida, y mezclarlo diciendo que los demás actos tampoco estarían permitidos es no tener ni idea de lo que dice la normativa municipal en estos momentos. Simplemente, no está a la altura de Sevilla. Como dice su lema, 'Sevilla merece mucho más' que ese candidato que presenta este año el PP", sentencia.