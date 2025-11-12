El PSOE acusa a la Junta de dejar "sin ejecutar casi el 90%" de la inversión prometida por Moreno para Sevilla

Archivo - Los parlamentarios del PSOE-A Alicia Murillo y Gaspar Llanes, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del PSOE de Sevilla Gaspar Llanes ha criticado este miércoles la "absoluta parálisis" de la gestión del Gobierno andaluz en la provincia, y ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de haber "dejado sin ejecutar casi el 90% de la inversión prometida" en dicho territorio.

Así, el diputado socialista ha advertido en una nota de que "entre 2019 y el 30 de septiembre de 2025" --años de gobierno de Moreno--, el Ejecutivo del PP-A "presupuestó para Sevilla 3.560,7 millones de euros, pero sólo ejecutó 415,2 millones".

"Sevilla es la zona cero de la gran paradoja del PP: presumen de más dinero que nunca gracias a los fondos del Gobierno de España, mientras someten a la provincia a los peores servicios públicos que se recuerdan", ha criticado el parlamentario socialista a unas horas de que se sustancie el debate de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto de la Junta para 2026, que ha tachado de "ficción propagandística".

Llanes ha puesto el foco en la "incapacidad crónica" del PP para gestionar los fondos públicos "en beneficio de los sevillanos", y ha agregado que "ese agujero inversor es el responsable del mal funcionamiento de los servicios públicos y del parón en las infraestructuras que necesita la provincia".

Asimismo, el representante del PSOE ha advertido del "colapso sanitario en Sevilla, epicentro de la crisis de los cribados del cáncer de mama, con miles de personas en lista de espera quirúrgica, urgencias y centros de salud cerrados y sin cita con el médico de cabecera antes de quince días".

Además, ha asegurado que "los recursos del Presupuesto, bien gestionados, habrían evitado el cierre de numerosas aulas públicas en la provincia".

Finalmente, el parlamentario socialista ha alertado de la "ausencia de una política autonómica de vivienda en Sevilla" y el "abandono institucional" de la Junta a los ayuntamientos de la provincia, y ha concluido sentenciando que "hay motivos de sobra para rechazar" las cuentas del Gobierno andaluz para 2026, para las que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de totalidad.