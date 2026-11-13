El PSOE acusa a Sanz de "tomar el pelo a Sevilla" tras aparecer goteras en el Lope de Vega a los dos meses de reabrir

Archivo - Fachada del Teatro Lope de Vega. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha acusado este viernes al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz (PP), de "tomar el pelo a Sevilla" tras la aparición de goteras en el Teatro Lope de Vega dos meses después de su reapertura, por lo que le ha exigido que explique "por qué dejó pendiente la impermeabilización de la cubierta y cuándo va a ejecutarla".

"Tres años y medio de cierre y diez millones de euros después, Sanz se hizo la foto con el Lope abierto a medias y la cubierta pendiente de impermeabilizar. Dos meses después, el teatro tiene goteras. Es un despropósito y un nuevo ridículo de un alcalde que vendió como una rehabilitación integral una obra que sabía que estaba sin acabar", ha afirmado Muñoz en una nota.

El dirigente socialista ha recordado que el PSOE ya advirtió en septiembre de que el espacio escénico reabría con "actuaciones pendientes", entre ellas la impermeabilización de la cubierta, y con la grada del Paraíso clausurada, al tiempo que ha señalado que el propio gobierno municipal situó la intervención en la cubierta en una segunda fase, presupuestada en otros cinco millones de euros.

"Sevilla ha pasado tres años y medio sin su principal teatro. El alcalde de la propaganda se hizo la foto de la reapertura y ahora, con las primeras lluvias, ahí están las goteras. Es una nueva chapuza de Sanz. Sevilla no merece esta gestión", ha añadido el portavoz socialista.

Por último, Muñoz ha reclamado al gobierno municipal que haga públicos los informes técnicos sobre las filtraciones, aclare qué zonas del teatro están afectadas y precise si la incidencia puede condicionar la programación prevista.