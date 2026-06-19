El PSOE afea "política de escaparate LGTBI" del PP por votar contrario a ampliar derechos para el colectivo en Sevilla

Archivo - Imágenes de la marcha del día Internacional del Orgullo LGTBI, a 28 de junio de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha criticado la "política de escaparate Lgtbi" y de "pan y circo" del Partido Popular tras votar en contra de la moción presentada por Podemos-IU que buscaba "ampliar los derechos del colectivo".

Según ha destacado la formación en una nota de prensa, la propuesta, que contó también con el voto en contra de Vox, salió rechazada, pese al apoyo del PSOE. Para Muñoz, la decisión del PP, tomada "en pleno mes de la diversidad sexual y a las puertas de la manifestación del Orgullo" es un "símbolo" de que "verdaderamente no le interesan ninguna de las cuestiones Lgtbi".

En esta línea, Muñoz ha resaltado que, con su voto negativo, los 'populares' han evitado que el Ayuntamiento de Sevilla pueda "reafirmar su compromiso contra toda forma de discriminación sexual", a la vez que han rechazado la puesta en marcha de un nuevo plan municipal para las personas Lgtbi en Sevilla y que se desarrollen campañas específicas para los barrios.

Asimismo, la moción pretendía "promover la formación específica y obligatoria para el personal municipal en cuestiones Lgtbi" y el refuerzo de los protocolos municipales para prevenir, detectar y actuar frente a las agresiones.

Igualmente, el portavoz ha criticado que con el rechazo de la moción, el ejecutivo local "también se ha opuesto a garantizar el carácter reivindicativo de la programación municipal del Orgullo en Sevilla".