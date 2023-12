El PSOE alerta de que el Presupuesto de Sevilla prevé un "incremento desmesurado" de ingresos por la tasa de basura

SEVILLA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha advertido este martes de que en el borrador de Presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla para 2024 elaborado por el equipo de José Luis Sanz existe "un incremento desmesurado" de los ingresos por cobro de la tasa de basura que "no se corresponde con la congelación de este tributo comprometida por el gobierno local en las Ordenanzas Fiscales", aprobadas de forma provisional a principios del mes de noviembre pasado, con el apoyo del PSOE. Aún queda la definitiva en un próximo Pleno para que puedan entrar en vigor el 1 de enero.

En una nota de prensa, el PSOE ha cifrado ese "desproporcionado incremento" en la recaudación por la tasa de basura en doce millones de euros con respecto al avance de liquidación de 2023, seis millones en el caso de los hogares y otros tantos para empresas y comercios --el importe total de ingresos sería de casi 38 millones de euros--.

"No es creíble que el crecimiento tan desorbitado obedezca a una mejora en la recaudación. Esto es un argumento completamente falso. En cambio, nos tememos que el equipo de Sanz no cumpla la palabra comprometida en el Pleno municipal de aprobación provisional de las Ordenanzas Fiscales para 2024 y trate de colar por detrás una subida de la tasa de basura, cosa que no vamos a consentir", según ha explicado la portavoz adjunta del PSOE municipal, Sonia Gaya.

De hecho, la congelación de la tasa de la basura (tasa de recogida domiciliaria de basura o residuos sólidos urbanos) fue una de las "exigencias" que el grupo socialista puso encima de la mesa para aprobar provisionalmente las Ordenanzas Fiscales de 2024. "Era una línea roja", ha remarcado Gaya.

El PSOE municipal ha recordado que fue el que detectó que José Luis Sanz "había escondido en el borrador de sus Ordenanzas Fiscales una subida de la misma proporción que la tarifa del agua", a la que está indexada (aquella se encarece conforme lo haga esta). "Logramos el compromiso del gobierno municipal de que la basura no subiría el año que viene aunque subiera el agua, pero ese incremento desmesurado en la recaudación prevista en el borrador de Presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla nos hace recelar sobre el cumplimiento final de su palabra. Las cuentas no cuadran", ha incidido la concejala.

"Con este gobierno local, todo se hace cuesta arriba. Hay que estar permanentemente pendiente de por dónde viene el truco. Y esto complica la negociación del Presupuesto, una negociación que, a día de hoy, ni tan siquiera se ha iniciado con el PSOE, lo que nos lleva a pesar también que la predisposición de Sanz al diálogo es un mero paripé para ir negociando con VOX y darle una próxima entrada en su gobierno", ha concluido la portavoz adjunta de los socialistas en el Ayuntamiento.