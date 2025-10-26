PSOE-A apuesta desde el Parlamento por que la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla implante el grado en Medicina

Archivo - Vista aérea del campus de la Universidad pública Pablo de Olavide de Sevilla. (Foto de archivo). - PABLO DE OLAVIDE - Archivo

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en el Parlamento andaluz a favor de que la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla implante el grado de Medicina, y que para ello cuente con respaldo presupuestario de la Junta de Andalucía.

La iniciativa, consultada por Europa Press, se debatirá este próximo martes, 28 de octubre, en la comisión de Universidad, Investigación e Innovación, según se recoge en la agenda parlamentaria de esta semana.

En concreto, desde el PSOE-A plantean con esta PNL que el Parlamento inste a la Junta a que "la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, dentro de sus competencias, y salvaguardando la autonomía universitaria, solicite al equipo de gobierno de la Universidad Pablo de Olavide que inicie el procedimiento para implantar el grado en Medicina".

Y, en segundo lugar, la iniciativa socialista propone que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación "incluya en los presupuestos de 2027 una partida específica para apoyar económicamente la implantación" de dicho grado en la UPO.

En la exposición de motivos para justificar la iniciativa, el Grupo Socialista describe un contexto en el que "Andalucía ha vivido un notable auge de la enseñanza superior de titularidad privada, con un incremento récord de titulaciones y centros, en especial, sanitarios", bajo el gobierno del PP-A, según avisan.

Al respecto, desde el PSOE-A ponen de relieve que, en el presente curso 2025/26, la Junta "autorizó decenas de nuevos títulos y varios específicos de salud", como Medicina, Enfermería y Fisioterapia en la CEU Fernando III, y Odontología, Biomedicina, Psicología y Fisioterapia en la Universidad Europea de Andalucía con sede en Málaga.

REQUISITOS PARA ENTRAR EN MEDICINA

El Grupo Socialista advierte en su iniciativa de que "entrar en Medicina en Andalucía se ha vuelto extremadamente exigente", de forma que, "para el curso 2025/26, las notas de corte en universidades públicas oscilan entre 13,230 (Universidad de Málaga) y 13,386 (Universidad de Sevilla), con grados como los de Córdoba (13,260) o Cádiz (13,227)".

"Esta situación refleja una competencia feroz entre aspirantes por cada plaza disponible", advierte el Grupo Socialista, que apostilla que, "aunque las notas han experimentado un ligero descenso respecto a ejercicios anteriores, el nivel requerido sigue siendo tan alto que muchos quedan fuera por márgenes mínimos", así como avisa de que "el grado en Medicina no solo exige excelentes resultados académicos, sino que el número de plazas ofrecidas es limitado frente a la demanda, lo que convierte el acceso en una prueba de fortaleza numérica más que de vocación o mérito puros".

El PSOE-A pone además de relieve en su iniciativa que, en el curso 2024/2025, "las universidades públicas andaluzas solo ofrecían 1.306 plazas de nuevo ingreso" en el grado de Medicina, y sostiene que "este contexto es ideal para el crecimiento de la oferta de la universidad privada", así como alerta de que "en Sevilla se observa un fenómeno especialmente preocupante desde la perspectiva de la universidad como ascensor social", ya que "dos instituciones privadas --la Universidad Loyola Andalucía y la Universidad CEU Fernando III--, ofrecen el grado en Medicina, frente a una sola universidad pública, la Universidad de Sevilla".

EL CASO DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

En ese punto, la iniciativa detalla que la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla "no imparte este título pese a la elevada demanda que presenta" por razones "diversas, aunque probablemente la más determinante sea la falta de recursos y presupuesto, dado que los estudios de esta especialidad resultan especialmente costosos".

Al respecto, la PNL detalla que la UPO "atraviesa una situación financiera muy ajustada", de forma que aunque su presupuesto crece --pasando de 104,92 millones de euros en 2024 a 115,09 en 2025, un 9,69% más--, "arrastra tensiones de liquidez por deudas autonómicas --más de 3,12 millones de euros pendientes en 2024 bajo el modelo de financiación 2023-2027-- y un déficit estimado de 4,7 millones al inicio de 2025", así como "está entre las universidades con menores ingresos por alumno (...) frente a costes medios por estudiante (...), lo que estrecha márgenes y obliga a priorizar gasto esencial".

"A todo ello se suma que la Consejería de Universidad exige a las universidades públicas que las nuevas titulaciones que ofrezcan sean a coste cero, al menos el primer año", agrega la iniciativa socialista, que apuesta por que el grado en Medicina, "con una amplia demanda, esté más representado" en las provincias andaluzas "en el sector privado que en el público".

Al hilo, desde el Grupo Socialista destacan que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, "anunció una ampliación de 1.783 plazas en Medicina para el curso 2025/26, financiada con una partida estatal de 26,7 millones de euros, con el objetivo de paliar el déficit de profesionales sanitarios y garantizar que el acceso a estos estudios no dependa de la capacidad económica", y desde el PSOE-A piensan que "ahora le toca al Gobierno de la Junta de Andalucía dar pasos en esta dirección", de ahí que presenten esta proposición no de ley, según concluyen.