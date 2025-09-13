El PSOE asegura que el expediente de Emvisesa que investiga la UCO "se ajusta a la legalidad" y el PP pide explicaciones

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado este sábado que, tras revisar el expediente de la operación urbanística en Emvisesa objeto de investigación por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "este se ajusta en todo momento a la legalidad". El PP había pedido explicaciones tanto al PSOE municipal como a su portavoz, Antonio Muñoz, por la cesión de una parcela pública realizada en 2016.

Se trata de una investigación iniciada tras una denuncia por el proceso de enajenación mediante subasta pública de una parcela en Pino Montano, cuya venta se produjo hace ahora un año. En este sentido, el portavoz socialista ha insistido en que el PSOE "respeta absolutamente la investigación, con la que está dispuesto a colaborar".

En un comunicado, la formación entiende "que no hay nada irregular, puesto que ha sido el Gobierno del PP quien ha cerrado el expediente con la venta de la parcela hace un año, algo que no habría hecho de haber detectado alguna irregularidad". Al respecto, Muñoz confía en que el PP no esté utilizando esta cuestión como "cortina de humo" para "tapar la nefasta gestión" del actual Gobierno local.

El Grupo Municipal del PP en el Consistorio hispalense ha señalado en sus redes sociales que "la técnica socialista de usar las instituciones en beneficio personal inunda también el Ayuntamiento", por lo que exigen explicaciones ante "la gravedad de estos hechos", en alusión a esta adjudicación supuestamente irregular de la parcela, ubicada en Pino Montano, a la mujer de un alto cargo socialista, como publica ABC.

El portavoz del equipo de gobierno, Juan Bueno, afirmaba este viernes en respuesta a los medios que algunos detalles aún están siendo revisados e insistía en que son "hechos ocurridos bajo el mandato anterior que no tiene relación con el actual gobierno". La investigación continúa en fase preliminar y el Ayuntamiento "tomará decisiones conforme avance el proceso judicial", añadía en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.