El PSOE asegura que las obras en el paseo Juan Carlos I de Sevilla están "bloqueadas desde hace meses"

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha advertido este sábado sobre la "paralización" de dos obras de mejora del paseo Juan Carlos I, que suman un millón de euros y están "bloqueadas desde hace meses" por la falta de gestión y supervisión del Gobierno municipal de José Luis Sanz. "Durante el anterior mandato, impulsamos importantes actuaciones en la zona, como la remodelación del paseo de Torneo y dejamos lista la planificación de la rehabilitación de la Torre La Única y la creación de pistas deportivas en el Paseo Juan Carlos I, proyectos ya diseñados, financiados y adjudicados".

"Sin embargo, nos encontramos con un abandono total de estas obras, lo que refleja una falta de capacidad para afrontar los retos que nuestra ciudad necesita resolver con urgencia", ha criticado Muñoz en una nota de prensa tras visitar esta zona de los bajos de Torneo junto al concejal Juan Carlos Cabrera. El primero de estos proyectos es la rehabilitación de la Torre de Control Ferroviario Caseta la única, un edificio emblemático del Paseo Juan Carlos I.

La obra fue adjudicada en mayo de 2023 por 660.700,47 euros con un plazo de ejecución de 8 meses que finalizaba en junio de 2024. No obstante, desde abril de 2024 las obras están paralizadas y abandonadas por la empresa adjudicataria, con apenas un 2,76% del presupuesto certificado. Actualmente, "no hay obras y el entorno está cada vez más degradado".

El segundo proyecto afectado es el proyecto de dotación de usos lúdicos y deportivos al nivel intermedio del Paseo Juan Carlos I, adjudicado en octubre de 2024 por 464.944,88 euros. "Las obras comenzaron en febrero de 2025 y deberían haber concluido en julio, con una prórroga concedida hasta septiembre debido a las lluvias, pero a día de hoy siguen sin finalizar", ha alertado.

Este proyecto incluye la mejora de la pista de skate, nuevas zonas deportivas para baloncesto y gimnasia, así como mejoras en accesibilidad, iluminación y mobiliario urbano, respondiendo a una demanda vecinal y reforzando la regeneración de los espacios libres en la ciudad. "Ambos proyectos fueron diseñados y planificados en el mandato anterior socialista, con financiación garantizada y el compromiso de mejorar el patrimonio y los espacios públicos", ha apostillado Muñoz.

Por ello, el grupo municipal socialista ha exigido al Gobierno municipal que informe "con transparencia" sobre la situación de estos contratos y que "adopte las medidas necesarias para desbloquear y retomar las obras". Además, ha reclamado que se establezcan "plazos claros para la reanudación o licitación de los proyectos". "La falta de control y la inacción no sólo suponen un perjuicio económico, sino un incumplimiento con el bienestar y las demandas de la ciudadanía", ha advertido Muñoz que ha instado a Sanz a continuar con la regeneración de los espacios libres de la ciudad y reforzar la transformación del paseo de Torneo iniciada por el PSOE.