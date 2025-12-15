PSOE califica de "chapuza" el Plan de Navidad de Sevilla y desmiente su rechazo para llevarlo al Pleno de este jueves

Imagen de agentes de la Policía Local de Sevilla de servicio tras activase el Plan de Emergencia Nivel 1. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha calificado como "una chapuza" el Plan de Navidad para la Policía Local. Asimismo, ha indicado que el grupo se ha abstenido este lunes en la Comisión de Hacienda para incluirlo en el orden del día del próximo Pleno del día 18.

Según una nota remitida por el partido, la propuesta llevada por urgencia a la Comisión de Hacienda no cuenta "ni siquiera con el preceptivo informe de Intervención que avale la modificación presupuestaria planteada". "Se nos pide aprobar por adelantado una cantidad económica sin saber en qué condiciones, con qué garantías legales ni con qué respaldo técnico", ha afirmado.

Las declaraciones llegan después de la confirmación del alcalde de que el Plan de Navidad no estará dentro del orden del día del Pleno del jueves 18 ante el rechazo de la oposición. José Luis Sanz ha abierto la puerta a presentarlo por la vía de "urgencia" ese día.

El Ayuntamiento cerraba la pasada semana un acuerdo con los sindicatos, aunque con el voto en contra de CSIF, SPLS y Comisiones Obreras, para aprobar el Plan de Navidad original desde el 19 de diciembre hasta el 6 de enero. La aprobación de este punto supondría el levantamiento del Plan de Emergencias en Nivel 1 activado en la ciudad desde el pasado viernes 28 de noviembre.

Al respecto, Cabrera ha indicado que el plan "no está negociado con los sindicatos". "Llevar una propuesta por urgencia, sin informes y sin una negociación real, demuestra una vez más la forma de gobernar del actual equipo de gobierno: improvisación, falta de diálogo y desprecio por la legalidad", ha concluido.

En paralelo, el Grupo Municipal ha reiterado su disposición a "apoyar medidas que garanticen la seguridad y el buen funcionamiento de la ciudad durante la Navidad", pero "desde la seriedad, el consenso y el cumplimiento estricto de la normativa".