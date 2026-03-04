PSOE califica de "Sevilla fake" el proyecto de Madrilucía: "Pido que no se banalice la cultura"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, en una atención ante los medios de comunicación en Madrid- PSOE SEVILLA

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha mantenido este miércoles una reunión de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y la alcaldesa de Getafe (Madrid), Sara Hernández, sobre el proyecto de 'Madrilucía'.

En una declaración remitida por el partido, Muñoz ha calificado el proyecto como "un auténtico Sevilla fake" y ha defendido "la importancia para la identidad cultural" de la Feria "con una historia que se remonta a 1847".

"¿Qué pensaríamos si en Sevilla celebráramos las Fallas de Valencia o si en Málaga se organizaran unos Sanfermines? Esta reflexión sobre la "Sevilla fake" es aplicable también a la banalización de la Feria, en este caso en Madrid", ha asegurado.

En esta línea, ha señalado que España es "un país enormemente plural, y su riqueza radica en la variedad de sus manifestaciones culturales y festivas".

"No es montar un parque temático como si se tratara de la Warner o de Disney. No consiste únicamente en colgar cuatro farolillos y beber una jarra de rebujito. La Feria forma parte de nuestra identidad cultural, y la identidad cultural no se improvisa en un fin de semana", ha remarcado.

Por ello, ha pedido "que no se banalice la cultura y que se huya de lo que he calificado como una auténtica catetada".

"Madrid, sinceramente, con la enorme riqueza cultural y la diversidad de manifestaciones festivas que posee, no necesita una réplica barata de la Feria de Sevilla. Y no quiero que se interprete esto como un enfrentamiento entre territorios", ha remarcado.

Asimismo, ha puesto en valor los lazos y vínculos "empresariales, económicos y universitarios entre ambas ciudades". "¿Qué sería de Sevilla sin el turismo madrileño?Por tanto, no se trata de confrontar, sino de defender nuestra autenticidad y nuestra identidad cultural", ha concluido.

"UNA APROPIACIÓN CULTURAL"

Por su parte, Reyes Maroto ha incidido en los reproches a una "apropiación de un referente cultural que tiene una identidad muy propia" y que se suma a la celebración de una mascletá en Madrid Río.

"Ahora toca la Feria de Abril y lo que nos preguntamos es cuál será lo siguiente, si vamos a ver a los Sanfermines por la Gran Vía", ha agregado Maroto, quien también ha puesto el foco en el recinto Iberdrola Music y las "afecciones que tiene tanto en Villaverde como en Getafe".

Por su parte, la alcaldesa de Getafe ha reclamado que dejen de celebrarse eventos en el Iberdrola Music y ha recalcado que no tiene un problema son las tradiciones sevillanas sino con este espacio del Ayuntamiento de Madrid que provoca "grandes ataques contra la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Getafe".

Así, ha reclamado al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad que organicen eventos culturales, pero "nunca a costa del bienestar de los vecinos", al tiempo que ha criticado que la organización moviese la fecha por San Isidro cuando La Pradera está "a siete kilómetros" del Iberdrola y las mantenga en las de Getafe.

Madrilucía se celebrará entre el 20 de mayo y el 14 de junio. La bajada de la Virgen de los Ángeles a la Catedral de Santa María Magdalena será el 14 de mayo, el Pregón de las fiestas está previsto para el sábado 23 y el grueso de las actividades se concentrarán la última semana del mes.