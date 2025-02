El PSOE critica la "desidia" de Moreno con la circunvalación de Guillena (Sevilla) y exige "cumplir su promesa pública"

GUILLENA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario, Rafael Recio, y el alcalde de Guillena, Lorenzo Medina, han exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "abandone la desidia y cumpla con su promesa pública" de acometer la circunvalación de Guillena y que actúe en las carreteras de titularidad autonómica de la provincia, en un estado "lamentable".

En una visita a este municipio, ambos dirigentes socialistas han vuelto a reclamar al Gobierno andaluz que construya la variante para "acabar con el intenso tráfico, sobre todo de vehículos pesados, y la peligrosidad que a diario sufren los vecinos y toda la actividad terciaria del entorno", señala el PSOE en una nota de prensa.

"Moreno no sólo no cumple con el compromiso de invertir en la circunvalación de la A-460 a su paso por Guillena, sino que, además, desde que es presidente no ha destinado absolutamente nada para el mantenimiento de esta y de las demás carreteras del municipio", ha lamentado Recio.

Por su parte, el alcalde ha recordado que Juanma Moreno "vino en noviembre de 2023 a Guillena y se comprometió públicamente a rescatar este proyecto, pero todo sigue igual. La consejera nos aseguró que se iba a iniciar antes de que acabara 2024 el expediente para la construcción de la circunvalación, pero no han hecho nada", ha criticado Medina, quien ha recordado que este proyecto "no está contemplado en los Presupuestos de la Junta para 2025".

"Recorrer las carreteras de titularidad autonómica en la provincia de Sevilla supone grandes dificultades. Encontrar una inversión en la mejora de la red viaria en esta provincia o uno de esos proyectos que Moreno prometió hace siete años es imposible", ha afirmado el secretario de Organización del PSOE de Sevilla. Para Recio, el "contraste con las inversiones que realiza el Gobierno de España es evidente", un Gobierno que "ha relanzado la SE-40, que aborda la reforma del Puente del Centenario, el aeropuerto, la liberalización y proyecto de tercer carril de la AP-4, que pone la mitad del dinero para la línea dos del metro y que anunciaba hace unos días la conexión Sevilla-Huelva por alta velocidad".

El parlamentario socialista ha manifestado que en el primer pleno del Parlamento de este año 2025, el Gobierno andaluz y el Partido Popular "volverán a su habitual dinámica, que es la de confrontar con el Gobierno de España en una Andalucía que cada día acumula un mayor deterioro de todos los servicios e infraestructura públicas".