PSOE critica la gestión del alcalde de Sevilla durante las olas de calor de este verano: "Es un alcalde sin rumbo"

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha criticado la gestión del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, durante este verano, que ha atravesado sucesivas olas de calor, y ha dicho que esta circunstancia climática ha puesto "a prueba las políticas públicas frente a la emergencia climática", a la vez que ha añadido que "Sevilla no es la ciudad sostenible que nos prometió Sanz, que es un alcalde sin rumbo".

Muñoz ha señalado en una nota de prensa cuatro cuestiones en relación con las problemáticas de la ciudad durante la época estival: los toldos de la Avenida de la Constitución, los refugios climáticos, la gestión de arbolado y los pisos turísticos.

Sobre los toldos de la Avenida, ha lamentado que "a estas alturas de agosto, en la Avenida de la Constitución sólo se pueden ver actualmente los anclajes en algunas fachadas" y ha reclamado "una verdadera política de sombra y 'confort' climático, con árboles, pérgolas, toldos estacionales y soluciones de microclima extendidas a toda la ciudad". "Sevilla no puede conformarse con parches. Necesita un plan integral de sombra que dé respuesta real a sus vecinos", ha subrayado.

También ha criticado los refugios climáticos que "ni han abierto en tiempo ni en forma" y ha propuesto en este sentido la puesta en marcha de una red "estable y permanente" de refugios climáticos con espacios accesibles, climatizados y con horarios "amplios" para "proteger especialmente a los más vulnerables".

Además, ha señalado la gestión del arbolado y ha pedido un plan de reforestación "ambicioso", con compromisos de plantación, reposición y cuidados, que aumente la sombra natural en calles y plazas.

En materia de turismo, el portavoz ha expresado que la solución a la problemática de los pisos turísticos en la ciudad "pasa por esa moratoria inmediata a nuevas licencias de pisos turísticos, acompañada de una normativa eficaz que ponga freno a los ilegales y proteja a los vecinos".