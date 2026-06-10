El PSOE exige un "proyecto serio" de toldos en la Avenida y el Ayuntamiento de Sevilla "espera respuesta" de Patrimonio

Archivo - Imágenes de la Avenida de la Constitución de Sevilla luciendo los primeros toldos, en foto de archivo - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha exigido este miércoles, 10 de junio, al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), que presente un "proyecto serio" para los toldos en la Avenida de la Constitución y "evite un ridículo nacional como el del año pasado", dado que "únicamente aportó sombra al tranvía". El Gobierno local, a quien "sorprende" estas críticas desde las filas socialistas, "cuando nunca se ha preocupado ni de incrementar las sombras ni de hacer nuevas", esgrime que se han presentado dos modelos distintos a la Comisión de Patrimonio y se está "a la espera de respuesta".

En una nota de prensa, el concejal socialista Francisco Paéz ha afeado la gestión del equipo de gobierno al respecto, "puesto que dichos toldos continúan sin fecha a las puertas del verano, cuando las temperaturas rondan ya los 40 grados". "Una vez más, José Luis Sanz nos vende humo, consecuencia de ser un mal gestor que no tiene capacidad para poner cuatro toldos en la Avenida", ha lamentado.

Desde el Grupo Municipal Socialista recuerdan las promesas de Sanz en esta materia. "Aseguró que presentaría una alternativa diferente a la estrenada el año pasado a finales de agosto, pero todavía no ha anunciado nada oficialmente". Páez ha insistido en la idea de que se presente un "proyecto serio" para evitar que se repita un "bochorno histórico".

En este contexto, el edil socialista ha recordado que Sanz también "prometió una arboleda" en dicha calle, pero "los únicos árboles que puso fueron los de la iluminación de Navidad". "Esta deficiente gestión del alcalde con los toldos no es puntual, también sucede con los del Puente de San Telmo, que sufren ya un largo retraso y corren el riesgo de no llegar al verano", ha zanjado el concejal del PSOE

RESPUESTA DEL GOBIERNO LOCAL

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha reconocido que no se trata de un proyecto sencillo y que el del año pasado "no convenció tampoco" al equipo de gobierno. "Este año hemos presentado dos modelos distintos a la Comisión de Patrimonio y estamos esperando que nos responda".

En un audio remitido a Europa Press, De la Rosa ha asegurado que cuando dé viabilidad a uno de ellos se comenzará con las pruebas y a poner todos en la Avenida: "Es un reto, un compromiso y será un hecho cierto con el Partido Popular en el gobierno del Ayuntamiento de Sevilla".

En opinión del concejal del PP, "lo sorprendente es que se hagan (PSOE) los dignos y pregunten por la sombra de los puentes y de la Avenida cuando han gobernado muchísimo tiempo el Ayuntamiento y nunca se ha preocupado ni de incrementar las sombras que había ni de hacer sombras nuevas".

Por último, el delegado municipal de Urbanismo ha insistido en el hecho de que seguirán trabajando para incrementar los toldos en la ciudad, "no solo en el centro, sino en el resto de barrios, y también en los puentes del Cachorro, San Telmo y Los Remedios, y también en la Avenida de Constitución", ha concluido.