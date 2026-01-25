El PSOE exige una solución ante el "peligroso" estado de las pasarelas peatonales sobre la A-92 en Torreblanca

Imagen de una de las pasarelas peatonales sobre la A-92 en Torreblanca (Sevilla). - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista, Juan Tomás de Aragón, ha afeado el "muy peligroso estado" en el que se encuentran las pasarelas peatonales que hay sobre la A-92 a la altura de Torreblanca y que representan un "riesgo real de seguridad" para sus vecinos.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el PSOE ha exigido al Ayuntamiento de Sevilla y a la Junta de Andalucía en la Junta Municipal del Distrito Este un plan de rehabilitación y mantenimiento para estas infraestructuras olvidadas.

Asimismo, en un barrio como Torreblanca, dividido por la A-92, dichos itinerarios son "vitales" para sus habitantes, ya que les permiten "ir a trabajar o acceder al transporte público hacia el Polígono El Pino y La Chaparrilla".

Sin embargo, tal como ha criticado De Aragón, "esas pasarelas están en un estado muy peligroso, con pavimentos rotos, estructuras muy oxidadas y una falta total de mantenimiento". En relación, ha recriminado que "esto no es una molestia para los vecinos", sino "un riesgo real para su seguridad".

Ante esta situación, el PSOE ha presentado en la Junta Municipal del Distrito Este una moción que pide a la Junta de Andalucía la "rehabilitación inmediata y un plan de mantenimiento para estas pasarelas".

Por otra parte, pese a que es la administración autonómica la titular de la A-92, no obstante, existe una "falta de claridad" sobre la responsabilidad de la conservación, limpieza y mantenimiento de dichas estructuras, pudiendo también recaer sobre el Consistorio local "por su naturaleza de itinerario peatonal".

Así, la moción insta al Gobierno Local del PP a determinar "la titularidad y competencias de mantenimiento de las dos pasarelas peatonales", todo ello, con el objetivo de que se proceda "de manera inmediata a la redacción y ejecución de un proyecto de rehabilitación integral del firme y saneamiento de las estructuras".

Mientras se dirime la competencia definitiva, dicha propuesta solicita a la Administración hispalense que realice una "actuación subsidiaria de limpieza y desbroce" en las pasarelas. Dicha propuesta alerta del "grave riesgo de caídas" existente en estas pasarelas debido al nivel de "rotura extremo", "con socavones que exponen el terreno inferior y desprendimientos de las capas de asfalto y cemento".

Del mismo modo, la formación también ha advertido que del "compromiso estructural de la misma por corrosión se observa una oxidación profunda en las vigas maestras y estructuras metálicas, con pérdida evidente de sección de hierro en puntos clave".

Por otro lado, el PSOE también ha insistido en la "falta de salubridad y accesibilidad", puesto que "la presencia de agua embalsada, musgo deslizante y maleza dificulta el tránsito, especialmente para las personas de edad avanzada o con movilidad reducida".

Finalmente, De Aragón ha concretado que "parece que para el Señor Sanz y el Partido Popular hay barrios de primera y otros como Torreblanca que siempre está entre los de segunda", y ha considerado que "el barrio merece infraestructuras dignas y no estar abandonado", puesto que "la seguridad no puede esperar".